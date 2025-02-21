Sağlık Ocaklarına 9000 Kişi Alınacak!

YENİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA PERSONEL ALIMI DÜZENLEMELERİ

Bakanlık tarafından yayınlanan yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde sağlık ocaklarına (aile sağlığı merkezleri) yönelik personel alımına dair önemli düzenlemeler gerçekleştirilecek. Sağlık personeli alımları hangi kadrolarda olacak? Başvuru şartları neler? İşte sağlık ocaklarına yönelik 9000 personel alımı ile ilgili detaylar…

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Yeni düzenlemeler doğrultusunda, bazı kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapılması öngörülüyor. Alımların hangi kadrolarda gerçekleştirileceğine dair yapılan açıklamalara göre, bakanlık kesin kontenjanları henüz belirlemedi. Ancak adaylarda aranacak genel şartlar şu şekilde olabilir: Adayların başvuruları, Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve İŞKUR aracılığı ile alınacak.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DUYURULAR

Sağlık Bakanlığı, başvuru tarihlerini henüz netleştirmedi. Ancak önümüzdeki aylarda resmi duyuruların yapılması bekleniyor. Yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile sağlık ocaklarındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilecek bu alımlar, özellikle sağlık sektörü için istihdam arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor. Resmi duyurular yayımlandığında, en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.