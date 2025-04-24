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Sağlık Personeli Bebekleri Korudu

DEPREM ANINDA GÖSTERİLEN DAYANIŞMA

Sağlık Bakanlığı, İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında kuvözde tedavi gören bebekleri koruyan sağlık personelinin görüntülerini paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde deprem anında sağlık personelinin, kuvözde tedavi gören bebeklerin yanından ayrılmadığı görüntüler yer aldı.

TEŞEKKÜR VE TAKDİR

Açıklamada, “Size minnettarız. İstanbul’da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan çalışma arkadaşlarımız. İyi ki varsınız.” ifadelerine yer verildi. Sağlık personelinin bu fedakar davranışı, toplumda büyük bir takdir topladı.

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