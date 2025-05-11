Sağlık Personeli, Meydanlarda Ölçümler Yapacak

PROGRAMIN AMACI VE FAALİYETLERİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı başlatılan bir programla sağlık personelinin, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri yapacağını açıkladı. Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın amacının 10 milyon kişiye ulaşmak olduğunu belirtti.

FAZLA KİLO TESPİTİ VE DESTEK HİZMETLERİ

Bakan Memişoğlu, sağlık personelinin gerçekleştirileceği ölçümlerle fazla kilolu bireylerin tespit edileceğini ve bu kişilerin Sağlıklı Hayat Merkezleri ile Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini ifade etti. Böylece, diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını vurguladı. Memişoğlu, bu sürecin İl Sağlık Müdürlükleri, kamu kurumları, Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüleceğini belirtti.

HEDEFLER VE GELECEK PLANI

Bakan, “Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak.” dedi. Ayrıca, sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik eğitim programlarının yanı sıra sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarıyla “hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum” hedefi için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.