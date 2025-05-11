Sağlık Programı, 10 Milyon Hedefli

YENİ PROGRAM LAUNCH EDİLDİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile fazla kilolu kişiler tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirilecek. Bu sayede, kişilere diyetisyenler tarafından beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacak” diyor. Bakan, bu yeni uygulama ile sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulmasını hedefliyor.

AMAÇ 10 MİLYON VATANDAŞA ULAŞMAK

Bakan Memişoğlu, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, “Vatandaşlarımızın sağlığı için 3 ayda 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. 81 ilimizde eş zamanlı olarak başlattığımız program ile sağlık personelimiz, vatandaşlarımızın yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştirecek” dedi. Ayrıca, fazla kilolu kişilerin sağlık merkezlerine yönlendirilerek diyetisyen hizmetlerinden faydalanması sağlanacak.

İŞ BİRLİĞİ VE FARKINDALIK

Söz konusu sürecin çeşitli kamu kurumları, Kızılay, Yeşilay ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde yürütüleceğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak” ifadesini kullandı. Sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programları ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek uygulamalar ile “hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum” hedefi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.