Protestocular pankartlarla caddede yürürken bir grupla karşılaştı. 20-25 kişilik grup, protestocular yanlarından geçerken tekmeler, yumruklar ve sopalarla saldırdı.

Saldırganlardan birinin yerde yatan kadına tekme attığı görüldü. Çatışma uzun sürmedi. Çok geçmeden polis olay yerine geldi. Olaya biber gazıyla müdahale edildi.

Polis gelince saldırganlar kaçtı. Olayda üç kişi yaralandı. Biri hastaneye kaldırıldı. Polisin sıktığı biber gazı rüzgarın etkisiyle etrafa yayıldı. Biber gazından çevredekiler de etkilendi.

Fransa’da Ağustos başından bu yana sağlık pasaportu uygulanıyor. Kafe ve restoranlar başta olmak üzere pek çok yere girişte aşı ya da test gerekiyor.

Sağlık çalışanlarına aşı zorunlu. Haftasonları uygulamaya karşı protesto gösterileri düzenleniyor. Dünkü gösterilere ülke çapında toplam 121 bin kişi katıldı.