Sağlık Raporu Operasyonu: 60 Gözaltı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri usulsüz sağlık kurulu raporu aldığı ve bu raporları almaya aracılık ettiği değerlendirilen bireylerin tespit edilmesine yönelik bir çalışma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü önemli operasyonlar, Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Sinop illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

OPERASYONDA GÖZALTILAR

Düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 60 şüpheli gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanıyor. Ayrıca, 22’sine adli kontrol tedbiri uygulanırken, ifadeleri alınan 35 şüpheli serbest bırakılıyor.