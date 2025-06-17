Sağlık Raporu Ücretleri 2025 Yılında Değişiyor

SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Aile sağlığı merkezlerinde (ASM) hazırlanan sağlık raporlarının bazıları ücretsiz olarak sağlanıyor, bazıları ise ücretli olabiliyor. 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeler, sağlık raporlarının ücretlendirme işlemlerinde önemli değişiklikler getiriyor. Sağlık raporları için belirlenen ücretler, özellikle işe giriş, ehliyet yenileme ve spor lisansı gibi özel amaçlarla talep edildiğinde belirli oranlarda değişiklik gösteriyor.

2025 SAĞLIK RAPORU ÜCRETLERİ

2025 yılında aile hekimi sağlık raporu almak, bazı durumlar için ücretli hale geldi. Bu kapsamda belirlenen sağlık raporu ücretleri şu şekilde sıralanıyor: Tek Hekim Sağlık Raporu 300 TL olarak belirlenirken, Aile Hekimliği üzerinden alınan Tek Hekim Sağlık Raporu 250 TL. Sağlık Kurulu Raporu için 1.250 TL talep ediliyor, ayrıca Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu ücreti ise 1.500 TL.

Sürücü raporları için fiyat aralıkları şöyle oluşuyor: Tek Branş 300 TL, iki Branş 450 TL ve Sağlık Kurulu Raporu 750 TL. Uçucu raporu ücretleri de değişiyor; sivil vatandaş için sınıf I 5.250 TL, sınıf II ise 3.750 TL. Dalgıç/Denizaltıcı Sınıfı raporu sivil vatandaşlar için 3.750 TL. Ayrıca, Psiko-teknik Değerlendirme için psikiyatri muayenesi ücreti 300 TL olarak uygulanıyor.

Bu yeni fiyatlar, sağlık raporu almak isteyen bireylerin ve ilgili kurumsal yapıların dikkatini çekiyor. 2025 sonrası sağlık raporu alımlarına ilişkin belirgin bir değişimin yaşanması bekleniyor.