Sağlık-Sen, 112 Dakika Eylemi Yaptı

SAĞLIK-SEN OTURMA EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme çerçevesinde Türkiye genelinde 81 ilde, ‘112’ dakikalık oturma eylemi yaptı. Bu kapsamda, kamu çalışanı olarak yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon emekli memurun yer aldığı 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin takvimi işliyor. Ön müzakere toplantılarının ardından Kamu İşveren Heyeti, ilk teklifini önceki gün sundu.

ŞARTLAR KABUL EDİLMİYOR

Hükümet, 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027 yılı ilk altı ayı için ise yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam teklif etti. Ancak bu öneri, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul görmedi. Bu süreçte Sağlık-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylemde, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan şu ifadeleri kullandı: “Kamu işveren heyeti bugün bir teklif daha verdi. Tabii bu teklifi de biz reddediyoruz. Çünkü bu teklifin de çarşıyla, pazarla hiçbir şekilde alakası yok. Kamu işveren heyeti, ‘Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz’ anlayışıyla hareket ediyor, sahanın sesine kulak vermiyor.”

SORUNLARA DİKKAT ÇEKTİ

Doğan, sağlık sektörünün zorluklarına değinerek, “Herkese bu stetoskop verilmiyor. Bunu almak için yıllarını heba eden hekimlerimiz var. Bu formaları giymek için yıllarını heba eden hemşirelerimiz, ebelerimiz, laboratuvar teknisyenlerimiz mevcut. Sağlık ve sosyal hizmet teşkilatımız 7/24 vatandaşın, insanlığın sağlığı için hizmet ediyor. Değerli basın mensupları, ama bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Biz esnaf değiliz. Bir şey satmıyoruz. Biz sabit ücretliyiz. İki yılda bir bu masa kuruluyor. Yani bu biraz önce saydığım hemşirenin, ebenin, hekimin hakkı bugün bu masada alınması gerekiyor. Ancak kamu işveren heyetinin, Çalışma Bakanlığı’nın bu konuda bizim hemşirenin, hekimin sesini duymadığını görüyoruz.” diyerek durumu özetledi.