Sağlık-Sen Adana Ziyareti Gerçekleşti

GÖREV ZİYARETLERİ YAPILDI

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Adana’daki AK Parti il ve ilçe başkanlıklarını ziyaret ediyor. Nennioğlu ve ekip, önce AK Parti Seyhan, Çukurova ve Yüreğir ilçe başkanlıklarına yöneldi.

İL BAŞKANIYLA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ziyaretler sırasında AK Parti Adana İl Başkanlığı da ziyaret edildi. Nennioğlu ve ekip, burada İl Başkanı Tamer Dağlı ve Başkan Yardımcısı Ayşe Aktürk ile bir araya geldi. Ziyaretler esnasında, 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci ve sendikanın merkezi tarafından hazırlanan 14 maddelik talep listesi hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.