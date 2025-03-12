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Sağlık-Sen, Bakanlık Sınavı İçin Takvim İstedi

TOPLANTIDA ÖNEMLİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyaret sırasında, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Doğan, bu sınavın bir an önce yapılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, sınava katılacak grubun belli bir yaş aralığında olduğunu dile getirerek, kadroların boş kalmaması için soruların kolay hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

TAKVİM YAKINDA AÇIKLANACAK

Genel Müdür Öztürk, söz konusu sınavın takviminin önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Ziyaret sırasında sağlık personeli istihdamının geciktirilmemesi gerektiği de ifade edildi. Doğan, sahada görev yapan sağlık profesyonellerinin yorgunluk seviyesinin yükseldiğini, bu nedenle atama bekleyen gençlerin bir an önce değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve atama takviminin hızla belirlenmesini istedi.

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