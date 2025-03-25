Sağlık-Sen Başkanı Doğan’dan Sokak Olayları Yorumu

SALGININ GÖLGESİNDE BİRLEŞME ÇAĞRISI

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, son günlerde yaşanan sokak olayları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, sorumluluk taşıyan hiçbir gücün insanları sokaklara davet ederek şiddetin ve provokasyonun hedefi haline getirmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu tür olaylar sırasında sivil toplum kuruluşlarının, kutuplaşma yerine toplumsal birliği korumak amacıyla net ve samimi bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.

DİRENİŞİN TEMELİ BİRLİK

Doğan, sağlık çalışanları olarak insan hayatını bir emanet olarak gördüklerini ve bu bağlamda daha duyarlı olmaları gerektiğini dile getirdi. Birliğin ve dirliğin sözcüsü olmanın önemine değinen Doğan, son günlerde sağlık çalışanları adı altında yapılan bazı açıklamaların, toplumun ortak değerlerini istismar ederek şiddeti meşru göstermeye çalışan gruplar tarafından yapıldığını gözlemlediklerini aktardı. Bu durumun, inançlarımıza ve ailevi değerlerimize kadar uzandığını belirten Doğan, bu şekildeki eylemlerin asıl amacının toplumu ötekileştirmek olduğunu vurguladı.

Sağlık-Sen olarak ortaya konulmak istenen kargaşa senaryolarının farkında olduklarını belirten Doğan, “Güya şiddeti eleştiriyormuş gibi görünerek, kendi ideolojik pozisyonlarını güçlendirmeye çalışanların ürettiği terörü meşrulaştırma kurnazlıklarının da farkındayız” dedi. Doğan, çeşitli şiddet olaylarına karşı durarak, sessiz çoğunluğu temsil eden milletin yanında olduklarını ve süreci sabırla izlediklerini sözlerine ekledi.