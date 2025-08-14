Sağlık-Sen Başkanı Doğan, Hakkını İstiyor

SAĞLIK-SEN BAŞKANI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 8’inci Dönem Toplu Sözleşme taleplerini kamuoyuna sundu. Başkan Doğan, “Bütün taleplerimiz hak ettiğimiz için istiyoruz. Biz bu iki yılı konuşuyoruz. Bunun için kamu işveren heyeti, önümüzdeki dönem için bu ücretleri belirlemeli. Biz sadaka değil, hak ettiğimiz ücretleri istiyoruz” şeklinde konuştu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleriyle birlikte yapılan basın toplantısında, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme’den beklentiler gündeme geldi.

KAMU İŞVERENİ TEKLİFLERİ YETERSİZ BULDUK

Başkan Doğan, kamu işvereni tarafından sunulan teklifin memurlar için yeterli olmadığını belirtti. “Kamu işvereni 2026 için yüzde 10 + 6, 2027 için de 4 + 4 zam önerisinde bulundu. Bu, memurun emeğini yok sayan yetersiz bir teklif. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir dönemde, bu öneri kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden geliyor” dedi. Ekonomik kaygıların ve yüksek enflasyonun tekliflerde yer bulmadığını ifade eden Doğan, “Bizim kaybedecek iki yılımız daha yok. Bu durumda olmaktan memnun değiliz” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK-SEN’İN TEKLİFİ NETTİR

Memur-Sen olarak hazırladıkları teklifin 11 aylık bir çalışmanın sonucu olduğunu belirten Doğan, “Rakamların adil olması gerekiyor. Ancak teklif edilen rakamlar, iş barışını zedelemekten öteye gitmeyecek” dedi. 2026 ve 2027 yılları için çeşitli zam ve artış taleplerini sıralayan Doğan, geçmiş kayıpların telafi edilmesi gerektiğini vurguladı. “Memur yüksek enflasyon karşısında ezilmemeli. Emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki denge yeniden kurulmalı” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ

Başkan Doğan, sağlık ve sosyal hizmet kolundaki talepleri de açıkladı. Nöbet ücretlerinin artırılması, gece çalışma tazminatının verilmesi gibi talepler sıralandı. “Türkiye büyürken, memurun refahı da büyümelidir. 8’inci Dönem Toplu Sözleşme uzlaşmayla sonuçlanmalıdır” diye konuşan Doğan, sağlık çalışanlarının yıllar süren eğitim ve emekleri karşılığında hak ettikleri ücretleri almaları gerektiğini belirtti. Açıklamaların ardından Sağlık-Sen üyeleri oturma eylemi gerçekleştirdi.