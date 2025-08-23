Sağlık-Sen Başkanı, Kazanımları Açıkladı

KAZANILAN HAKLAR VE KAZANIMLAR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme’den elde edilen kazanımları kamuoyuna duyurdu. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon emekliyi kapsayan bu sözleşme sürecinde belirli bir takvim ilgili ilerliyor. Müzakerelerin kısmi bir uzlaşı ile sona ermesi ile birlikte 11 hizmet kolunda anlaşma sağlandı. Ancak genel hükümlere ilişkin zam teklifinde taraflar arasında bir anlaşma sağlanamadı.

GECE TAZMİNATINA YENİ DÜZENLEME

Doğan, toplu sözleşme sürecinde 850 bin sağlık çalışanı adına masaya oturduklarını belirterek, önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı. Bu kazanımların başlıca unsurlarından biri de gece tazminatı oldu. Doğan, “Gece saatlerinde nöbet tutan hemşire, ebe, hekim ve paramedik gibi 40’a yakın meslek grubuna gece tazminatı verilmesini sağladık. Bu bizim için çok önemliydi” dedi. Ayrıca, Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) normlarına uygun olarak saat 20.00 ile 08.00 arasındaki süreyi gece çalışması olarak kabul ettiklerini belirtti. Gece çalışmalarında sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına yüzde 10’luk bir artış sağlandığını da aktardı.

GİYİM YARDIMI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Doğan, bir diğer önemli kazanımın giyim yardımı olduğunu ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan ebe, hemşire, hekim ve diğer sağlık hizmetleri sınıfında yer alan 40’a yakın meslek grubunun giyim yardımının aynı olarak verilmesini sağladık” şeklinde konuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından yılda iki kez çalışanların iş önlüğünün temin edileceğine değinen Doğan, bu süreçte kıyafet statüsünün önemine vurgu yaptı.

SAĞLIK LİSANSIYERLERİ İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Mahmut Faruk Doğan, sağlık lisansiyerleri için taban ek ödeme kat sayılarının artırıldığını belirtti. “Bu arkadaşlarımızın taban ek ödeme kat sayılarını 0,32’den 0,42’ye çıkarılmasını sağladık. Bu da ek olarak bin 200 liradan fazla bir kazanım elde etmelerini sağladı” dedi. Ayrıca, sağlık hizmetleri sınıfında çalışan hemşire ve ebe grubu personelin de taban ek ödemelerinin artırıldığını ifade etti.

Doğan, toplu sözleşme sürecinde toplam 77 talep sunduklarını hatırlatarak, “Bu 40’a yakın meslek grubunda elde ettiğimiz 29 kazanım ile sonuçlandı. Memur-Sen’in genel taleplerine de değinerek, bu süreçte Sağlık-Sen’in başarılı bir toplu sözleşme süreci yürüttüğünü vurguladı. Yıllık yapılan bazı düzenlemelerin sağlık çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik olduğunu belirtti.