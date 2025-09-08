Sağlık-Sen Başkanı Köksal, saldırıyı kınadı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

Eskişehir Sağlık-Sen Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık ekiplerinin iki kişi tarafından kilometrelerce takip edilmesine yönelik sert bir tepki gösterdi. 112 Acil Servis binası önünde gerçekleştirilen basın toplantısında, Odunpazarı ilçesinde bulunan Eskişehir Ambulans Servisi Başhekimliği’nde yaşanan olayı değerlendirdi. Köksal, “Görev başındaki 112 Acil Sağlık ekibimize yönelik yapılan saldırı, sağlık çalışanlarının görev başında her an nasıl bir tehlike ile burun buruna geldiğini bir kez daha tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur” dedi.

PLANLI BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Köksal, olayın bireysel bir saldırı değil, planlı ve organize bir baskının işareti olduğunu belirtti. Kamera kayıtlarının incelenmesiyle, ambulansın uzun bir süre boyunca takip edildiği, önünün kesilmeye çalışıldığı ve sağlık çalışanlarına ölüm tehditleri yapıldığına dikkat çekti. Olayın iki saldırganla sınırlı kalmadığını, ayrıca bir minibüs dolusu kişi ve servis araçları yöneticilerinin de sağlık çalışanlarına gözdağı vermek üzere kamu kurumuna geldiğini ifade etti. “Bu şahısların ehliyetleri ve psikoteknik değerlendirmeleri derhal gözden geçirilmeli, trafikte bu tür tehlikeli davranışları sergileyen kişilere karşı trafikten men etme dahil olmak üzere en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır” dedi.

YETER ARTIK ÇIĞLIĞI

Köksal, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: “Ambulansın önünü kesmek, toplumun nefesini kesmektir. Eskişehir Sağlık-Sen Şubesi olarak bu vahim olayı en güçlü şekilde kınıyoruz. Meslektaşlarımızın sonuna kadar yanında olduğumuzu ve bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Taleplerimiz açık ve nettir: Olayın tüm detaylarıyla ortaya çıkarılması, sorumluların kamuoyuna açıklanması, saldırganların en ağır cezaları almaları, ehliyet ve psikoteknik yeterlilik denetimlerinin titizlikle yapılması ve kamu kurumunu basan kişilerin hesap vermesidir. Sağlıkta şiddet son bulmalıdır. Sağlık çalışanları yalnız değildir! Hep birlikte haykırıyoruz, artık yeter.”