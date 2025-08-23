Sağlık-Sen Başkanından Önemli Açıklama

TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARI AÇIKLANDI

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “8’inci dönem toplu sözleşme sürecinde çok önemli kazanımlar elde ettik. Sağlık-Sen olarak 77 talebimizden kazanım olarak 29 talep elde ettik. Memur-Sen’in de kazançlarını dahil ettiğimiz zaman çoğunluk olarak Sağlık-Sen burada başarılı bir toplu sözleşme süreci yönetmiş oluyor” ifadeleriyle toplu sözleşme sürecine dair önemli bilgiler paylaştı. Doğan, 850 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı adına masada yer aldıklarını, teklifler karşısında imza atmadıklarını ancak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarından önemli kazanımlar elde ettiklerini vurguladı.

GECE TAZMİNATI SINAVLARI VE KAZANIMLAR

Başkan Doğan, “Biz bunların en önemlilerden bahsedecek olursak; gece saatlerinde nöbet tutan hemşireye, ebeye, hekime, paramediğe bu arkadaşlarımıza ve kırka yakın meslek kurumuna gece tazminatı verilmesini sağladık” dedi. Gece çalışma tazminatının ILO normları çerçevesinde belirlendiğini belirten Doğan, 20.00 ile 08.00 arasında çalışanlar için yüzde 10 artırım sağlandığını dile getirdi. Ayrıca, polislerin de gece tazminatı alması gerektiğini hatırlatarak bu durumun önemine değindi.

GİYİM YARDIMLARI VE MAAŞ ARTIŞLARI

Doğan, “Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı dediğimiz ebe, hemşire, hekim, anestezi teknisyeni, laboratuvar teknisyeni ve 40’a yakın meslek grubunun giyim yardımının ayni olarak verilmesini sağladık” açıklamasında bulundu. Çalışanların formalarının Sağlık Bakanlığı tarafından temin edileceğini belirtti. Ayrıca, sağlık lisansiyerlerinin taban ek ödeme kat sayılarını 0.32’den 0.42’ye çıkardıklarını, bunun da yaklaşık 1,200 TL’lik bir artış sağladığını açıkladı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLERDEKİ KAZANIMLAR

Başkan Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında çalışan personelin de bin 200 TL artış almasını sağladıklarını belirtti. “Bu hizmet konularımızda sağlık ve sosyal hizmet alanındaki ebenin, hekimin, hemşirenin, sosyal hizmet uzmanının, psikoloğun bütün arkadaşlarımızın kazanımlarını burada kalmayacak” diyerek mücadelenin devam edeceğini duyurdu.

GECE NÖBET TAZMİNATININ ÖNEMİ

Doğan, gece nöbet tazminatının gerekliliğine dikkat çekerek, “Elimde çeşitli hastanelerden nöbet listeleri var. Hemşire ve ebe arkadaşlarımızın haftalık nöbet iznine baktığımızda, normal devlet memurunun çalışma saatlerinden kat kat fazla çalıştıklarını görüyoruz” dedi. Çalışanların hak ettiklerini alması için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

KAZANILAN TALEPLER VE GÖRÜŞLER

Doğan, “40’a yakın meslek kurulumuz var. Bu 40’a yakın meslek kurulunda herkesin kendine özel durumları var. Sağlık-Sen olarak 77 talebimizden kazanım olarak 29 talep elde ettik” diyerek, Memur-Sen’in talepleri ile Sağlık-Sen’in talepleri arasında bir işbirliği olduğunu belirtti. Sağlık çalışanlarının haklarının verilmesi gerektiğinin altını çizdi ve bu durumun daha iyi hizmet vermelerine katkı sağlayacağını ifade etti.