Sağlık-Sen Birlik Olma Çağrısı Yaptı

SAĞLIK-SEN’İN BİRLİK ÇAĞRISI

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, tüm sendikaların birlik olması gerektiği konusunda çağrı yaparak, “Gelin birlik olalım. Sağlık-Sen’in etrafında toplanalım. Hekimin, hemşirenin, ebenin, tıbbi sekreterin, 112 çalışanının, sosyal hizmet uzmanının ekonomik ve özlük haklarını birlikte artıralım” şeklinde ifade etti. Sağlık-Sen, 8. Dönem Toplu Sözleşme çalışmaları için hızla ilerliyor. Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Konya Şubeleri tarafından organize edilen 8. Dönem Toplu Sözleşme ve Yerel Saha Sorunları Çalıştayı’na katılım sağladı.

TOPLANTIDA GÜNDEME GELEN ÇAĞRI

Toplantıda konuşan Genel Başkan Doğan, sağlık ve sosyal hizmet alanındaki sendikalara yaklaşan 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine dair çağrıda bulundu. 275 bini aşan üye sayısıyla 17 yıldır yetkili sendika olduklarını belirten Doğan, “Tüm sendikalara sesleniyorum. Gelin birlik olalım. Sağlık-Sen’in etrafında toplanalım. Hekimin, hemşirenin, ebenin, tıbbi sekreterin, 112 çalışanının, sosyal hizmet uzmanının ekonomik ve özlük haklarını birlikte artıralım. Çünkü Sağlık-Sen girdiği her Toplu Sözleşmeden başarıyla çıktı. İdeolojiyi, görüşleri bir kenara bırakalım. Taleplerinizi bize iletin. Bu noktada atacağınız her adımda kapımız size sonuna kadar açık” dedi.