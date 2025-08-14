Sağlık-Sen, Eylem Gerçekleştirdi. Kamu Memurları Haksızlığa Tepki Verdi. 8. Dönem Toplu Sözleşme Uzlaşmalı Olmalı

SAĞLIK-SEN’DEN OTURMA EYLEMİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), 8. Dönem Toplu Sözleşme bağlamında bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu toplu sözleşme süreçleri, kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini kapsıyor. Ön müzakere toplantılarının ardından Kamu İşveren Heyeti, ilk teklifini dün açıkladı. Hükümetin 2026 yılının ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027 yılı ilk altı ayı için yüzde 4 ve ikinci altı ayı için yüzde 4 zam teklifi, Memur-Sen ve diğer sendikalar tarafından kabul görmedi. Bu çerçevede Sağlık-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde oturma eylemi düzenledi.

SAĞLIK-SEN’DEN TEKLİFE TEPKİ

Oturma eyleminde konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, “Bugün 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu teklife karşı ortak irademizi sesimizi ve kararlılığımızı göstermek için buradayız. Sorunların masada çözülme imkanı varken kamu işvereninin yetersiz ve adaletsiz teklifi kamu görevlilerini ve emeklileri meydanlara ve eylemlere mecbur kılmıştır” dedi. Doğan, kamu işvereni tarafından sunulan teklifin, memurların emeğine saygı göstermediğini belirterek, “Bu teklif kabul edilebilirlikten çok uzaktır” ifadelerini kullandı.

TEKLİFLER YAŞANAN EKONOMİK SIKINTILARI GÖRMEZDEN GELİYOR

Doğan, verilen zam tekliflerinin enflasyon hedeflerine göre yetersiz kaldığını vurgulayarak, “Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir dönemde yalnızca düşük enflasyon hedeflerine dayandırılmış bir zam önerisi, kamu görevlilerinin yaşadığı ekonomik sıkıntıları görmezden gelen bir öneridir. Bu teklif memurun emeğini değersizleştiren ve çalışma barışını zedeleyen bir yaklaşımdır” şeklinde konuştu. Ayrıca, yüksek enflasyon ve artan pazar fiyatları dikkate alınmadan hazırlanan bu teklifin, memurların geçmiş dönem kayıplarını ve geleceğe dair kaygılarını yansıtmadığını ifade etti.

BÜYÜME MEMURLARA OLUMLU YANSIMALI

Mahmut Faruk Doğan, Türkiye’nin ekonomik büyümeye devam ettiğini belirterek, bu büyümenin memurun refahına olumlu bir şekilde yansıması gerektiğini vurguladı. Doğan, “8. Dönem Toplu Sözleşme uzlaşmayla tamamlanmalıdır. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine, Türkiye’yi vizyonuna yakışır bir şekilde toplu sözleşme imzalanmalıdır. Milli gelir artarken kamu emekçisinin yaşam standardı da yükseltilmelidir” dedi. Eylemin ardından, Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, Genel Başkan Yardımcıları ve sendika üyeleri oturma eylemi gerçekleştirdi.