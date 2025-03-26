Sağlık-Sen: Şiddet ve Provokasyon Karşısındayız

TERÖR VE ŞİDDETİ KINAMA

Son günlerde hukuki bir sürecin bahane edilerek sokakları terörize eden bir anlayışın ülkenin birlik ve beraberliğine zarar verdiğini belirten Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabgatullah Anmal, sağlık çalışanları olarak bu şiddet olaylarını endişe ve kaygıyla izlediklerini ifade ediyor. Anmal, her türlü şiddet eylemini kınadıklarını vurgularken, hangi gerekçe ile olursa olsun sorumluluk bilinci taşıyan hiçbir gücün insanları sokaklara çağırarak, “demokratik hak arama mücadelesi” gibi söylemlerle şiddeti ve provokasyonu teşvik etmesine müsaade edilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

SİVİL TOPLUMUN ROLÜ

Anmal, “Özellikle sivil toplum kuruluşları, böylesi dönemlerde kutuplaşmayı derinleştirmekten kaçınarak toplumsal birliği korumak için tavırlarını net bir şekilde ortaya koymalı, açıklamaları gri alanlar oluşturmayacak şekilde samimi olmalıdır” diyor. Ne yazık ki sağlık çalışanları adı altında çeşitli derneklerin, son günlerde yaptıkları açıklamalarda milletin ortak değerlerini istismar ederek vandalların ve marjinal örgütlerin ürettiği şiddeti meşru göstermeye çalıştıklarını büyük bir üzüntü ile gözlemlediklerini aktarıyor.

İDEOLOJİK TAHKİM VE SESİMİZ

Anmal, “Bu hayasızların inancımıza ve ailevi değerlerimize dil uzattığını gösteren şiddeti ve terörü perdelemek için açıklamalar yapan derneklerin gerçek amacının kendi ideolojik alanlarını güçlendirmek, milleti ötekileştirmek olduğunu biliyoruz” diyor. Sağlık çalışanları olarak, ülkede yürürlüğe konulmak istenen kaos senaryolarının ve aparatlarının farkında olduklarını belirten Anmal, “Şiddeti eleştiriyormuş gibi yaparak, kendi ideolojik mevzisinde yer alanların ürettiği terörü meşrulaştırma kurnazlığının da farkındayız” şeklinde konuşuyor. Anmal, “Dolayısıyla üretilmek istenen her türlü şiddet ve terörün karşısında sessiz çoğunluğu temsil eden milletimizin yanında olmaya, her türlü şiddetin karşısında durarak süreci sabırla izlemeye devam edeceğiz” diyor.