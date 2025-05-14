Sağlık-Sen Toplantısı Yapıldı, Talepler İle

SAĞLIK-SEN’İN TOPLANTISI YAPILDI

Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen tarafından “Sağlıkta Görünmeyen Emek: Ebe ve Hemşirelerin Sesi” temalı bir toplantı yapıldı. Memur-Sen Genel Merkezi Konferans Salonu’nda yapılan bu etkinlikte, hemşirelerin ve ebelerin karşılaştığı sorunlar ile talepler dile getirildi. Sağlık-Sen Başkanı Mahmut Faruk Doğan, konuşmasına 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı kutlayarak başladı.

HEMŞİRELERİN DESTEĞE İHTİYACI VAR

Doğan, hemşirelerin ve ebelerin sağlık ordusunun vazgeçilmez parçası olduğunu belirtti ve bu profesyonellerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca daha önce düzenlenen Hemşirelik Mesleğine İnovatif Yaklaşımlar Çalıştayı’na değinerek, “Alanının uzmanları ve mesleği bizzat icra eden hemşirelerle sorunları tüm yönleriyle masaya yatırdık. Hemşirelerimizin sorunları ilk kez bu kadar kapsamlı, gerçekçi ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ortaya konuldu.” sözlerini kullandı.

HEMŞİRELERE İHTİYAÇ DUYULUYOR

Mahmut Faruk Doğan, hemşirelerin hastanelerde kendi çalışma alanlarının dışında birçok işi de üstlenmek zorunda kaldığını ve bu özverinin maaşlarına yansımadığını savundu. “Atama bekleyen hemşirelerin ataması yapılmalı, istihdamı düzenli ve planlı bir biçimde gerçekleştirilmelidir.” diyen Doğan, önerilerini şu şekilde sıraladı: “Uzman hemşirelik tanınmalı, liyakat esaslı terfi sistemi getirilmeli, hemşireler hak ettikleri unvanlara kavuşmalı. Kira, gıda, ulaşım gibi temel harcamaları karşılayabilecek bir düzeyde ücret ödenmeli. Ebe ve hemşirelere özel aile destek ödemesi verilmeli. Kreş desteği ya da çocuk yardımı yapılmalı. Nöbet ücretlerine en az yüzde 100 artış yapılmalı. Özellikle gece vardiyalı çalışanlar için servis veya ulaşım güvenliği garantisi sağlanmalı. Aldığımız tüm ücretler emekliliğe yansıtılmalı. Ebe ve hemşireler başta olmak üzere sağlık profesyonelleri için uygun ücretli kamu lojmanları sağlanmalı, büyükşehirlerde kira desteği verilmelidir.”