Sağlık-Sen “Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi” Düzenledi

ULUSAL HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), sağlık çalışanlarının mevcut sorunlarını masaya yatırmak amacıyla “Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi”ni gerçekleştirdi. Gazi Üniversitesi ile işbirliği içinde düzenlenen kongrenin açılış programı gerçekleştirildi. İki gün sürecek etkinlikte, eş zamanlı altı oturum ve çalıştayların yanı sıra teorik ve uygulamalı kurslar da yer alacak. Çalıştayda, 112 çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşılması gibi konuların ele alınması hedefleniyor.

KONGRENİN AMACI VE MOTTOSU

Kongrenin açılışında konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendikanın sosyal, akademik ve vizyoner bir yapıyla yola çıktığını belirtti. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarını geliştirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Doğan, “Bu anlamda mottomuz ‘Üyeden gelen üyeye gider.’ Yani bir sendika üyesi, kesintisi yapılan aidatın nerede harcandığını görmelidir. Bu doğrultuda otellerimiz ve sosyal faaliyetlerimizle bunu ortaya koymaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

112 ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ HİZMET

Doğan, Ankara’ya vaka getiren 112 çalışanlarının sorunlarına da değinerek, “Sağlık Sayın Genel Merkez olarak tüm ülke genelinde şube başkanlarımız ve teşkilatlarımızla bir araya geldik ve bir karar aldık. Dedik ki, Ankara’ya vaka getiren 112 çalışanları, sendikasına bakılmaksızın Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz kalacak. Bu dünyada bir ilk. Diğer sendikalar genelde üyeleri için belli bir ücret alıyor, ancak biz burada 112, eğer Ankara’ya vaka getiriyorsa Sağlık-Sen otellerinin kapılarını ardına kadar açıyoruz” şeklinde konuştu.

SAĞLIK MÜCADELESİ VE AMBULANS SORUNU

Doğan, sağlık sektöründeki personellerin genel sorunlarına da değinerek, “Sağlık ve Maliye Bakanlıkları, çalışanlarımızın sorunlarını görmeli ve çözüm üretmelidir. çünkü sağlık gerçekten kutsal bir meslek. Bu hizmeti veren hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları fedakarlıkla görev yapıyor. Olağanüstü durumlarda sağlık çalışanları hep sahada oluyor” dedi. Ayrıca, yüksek kilometre nedeniyle bazı ambulansların kullanılmaz hale geldiğini belirten Doğan, “Bir an önce ambulansların değiştirilmesi gerekiyor, daha verimli hizmet sunabilmek için bu çalışmalar mutlaka yapılmalı” dedi.

Doğan, sağlık çalışanlarının çalışma şartları hakkında saha araştırması yaptıklarını ve elde ettikleri veriler doğrultusunda bel ağrısı, fıtık, uyku bozukluğu gibi sağlık sorunlarıyla karşılaşıldığını açıkladı. Bu sorunların önlenmesi için idarelerin gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti, sendikanın bu konularda çeşitli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi. Programa, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile birlikte genel başkan yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, akademisyenler, uzmanlar ve çok sayıda kongre katılımcısı katıldı.