Sağlık-Sen Ulusal Kongre Düzenledi

ULUSAL HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), sağlık çalışanlarının problemlerinin irdelendiği “Ulusal Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi”ni düzenledi. Sağlık-Sen ile Gazi Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen kongrenin açılış programı yapıldı. İki gün sürecek olan etkinlikte eş zamanlı olarak 6 oturum ve çalıştay yapılacak. Ayrıca, hem teorik hem de pratik kurslar düzenlenecek. Çalıştayda, 112 çalışanlarının mesleki gelişimlerini desteklemek ve hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde bilimsel ve teknik bilgilerin paylaşımını sağlamak gibi konular da gündeme alınacak.

SAĞLIK-SEN’İN MOTTOSU VE AÇILIŞ KONUŞMASI

Açılışta bir konuşma yapan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendika olarak sosyal, akademik ve vizyoner bir anlayışla yola çıktıklarını belirtti. Doğan, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının özlük haklarını geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Doğan, “Bu anlamda mottomuz ‘Üyeden gelen üyeye gider.’ Yani bir sendika üyesi, kesintisi yapılan aidatın nereye harcandığını görmelidir. Bu doğrultuda otellerimiz ve çeşitli sosyal faaliyetlerle bunu ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz” dedi.

112 ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ HİZMET

Doğan, Ankara’ya vaka getiren 112 çalışanlarının karşılaştığı problemlere değinerek, “Sağlık-Sen Genel Merkezi olarak tüm ülkemizde şube başkanlarımız ve teşkilatlarımızla bir karar aldık. Dedik ki, Ankara’ya vaka getiren 112 çalışanları sendikasına bakılmaksızın Sağlık-Sen otellerinde ücretsiz yararlanacak. Bu dünyada ilk defa gerçekleşiyor. Her sendika kendi üyesinden belli bir miktar ücret alıyor, indirimle. Ama biz burada, eğer 112 çalışanı Ankara’ya vaka getiriyorsa, Sağlık-Sen otellerinin kapılarını ardına kadar açıyoruz. Bu hizmeti hangi sendikaya üye olduğuna bakmadan sunuyoruz” açıklamasında bulundu.

SAĞLIĞIN KUTSALİYETİNE VURGU

Sağlık alanındaki çalışanların genel sıkıntılarını dile getiren Doğan, “Sağlık ve Maliye bakanlıklarının arkadaşlarımızın sıkıntılarını görmesini ve çözüm üzerine çalışmasını bekliyoruz. Çünkü sağlık gerçekten kutsal bir meslek. Sağlık hizmeti verirken hekimi, hemşiresi, paramedikleri ve ATT’si özveriyle bu hizmeti sunuyor. Olağanüstü durumlarda bunu görüyoruz. Biz sağlık ve sosyal hizmet çalışanları masa başında oturan değil, sahada aktif olarak görev yapan meslek gruplarıyız. Deprem olduğunda oradayız, herhangi bir olağanüstü durumda hep oradayız” şeklinde ifade etti.

AMBULANS SORUNUNA ÇÖZÜM

Doğan, yüksek kilometre nedeniyle bazı ambulansların kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Bir an önce ambulansların değişmesi gerekiyor. Daha verimli hizmet sunulabilmesi için bu değişikliğin yapılması şart” dedi. Çalışma koşulları ve sorunlar üzerine Sağlık-Sen olarak saha araştırması yaptıklarını anlatan Doğan, “Görevde olan personelin sağlık sorunları hakkında bilgi aldık. İlk sırada bel ağrısı, bel fıtığı, uyku bozuklukları, anksiyete, sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi problemler çıkıyor” bilgisi paylaştı. Doğan, bu tür problemlerin yaşanmaması için idarelerin önlem alması gerektiğini ve sendika olarak bu konuda çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Programa, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu, akademisyenler, uzman isimler ve çok sayıda kongre katılımcısı katıldı.