Sağlık-Sen Üyeleri Hükümete Tepki Gösterdi

SAĞLIK-SEN ÜYELERİNDEN TEPKİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, 8’nci Dönem Toplu Sözleşme sürecindeki hükümetin ikinci zam teklifine tepki göstermek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sendika üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen açıklamada, Kamu İşveren Heyeti’nin taban aylıkta 1000 TL artış önerisini eleştirdi. Doğan, “Kamu İşvereni’yle toplu sözleşme sürecimiz devam ederken, dün Kamu İşveren Heyeti, bildiğiniz gibi ilk olarak 2026 yılı için yüzde 10 artı 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 teklif etmişti. Dün de taban aylığa 1000 TL zam teklifi geldi. Değerli arkadaşlar, 1000 TL ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir.” dedi.

ALIM GÜCÜ ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Doğan, bu zammın yetersiz olduğunu vurgulayarak, “Hekime, hemşireye, ebeye, paramediğe, hizmetliye, genel idari hizmetler sınıfına, eczacıya, sosyal hizmet uzmanından psikoloğa, kısacası sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan tüm memurlara reva gördüğü zam, buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir.” şeklinde konuştu.

Eylem sırasında, “Burada bugün gidip alışveriş yaptık, ‘1000 TL’ye neler alınabilir’ dedik. 1065 TL tuttu bu aldıklarımız.” diyen Doğan, çeşitli temel gıda maddelerini örnek gösterdi. “Burada tek tek göstermek istiyorum. 5 litre ayçiçek yağı, iki kilo şeker, bir kilo un, bir koli yumurta ve bir kilo çay aldık.” dedi.

DEVAM EDEN EYLEMLER

Bu alışverişin 4 kişilik bir aile için ne kadar yetersiz olduğunu vurgulayan Doğan, “Bunu kamu işveren heyetine sunmuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, eğitim giderleri gibi ek harcamaların da hesaba katılmadığını belirterek Kamu İşveren Heyeti’nin değerlendirme yapmasını talep etti. “Önümüzdeki pazartesi eylemlerimiz yine devam edecek, Tandoğan Meydanı’nda bir miting yapacağız. Bu haksızlığı ve teklifin yetersiz olduğunu haykıracağız.” diye konuştu.