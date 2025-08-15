Sağlık-Sen Üyeleri, Zam Teklifini Yetersiz Buldu

SENDİKA ÜYELERİ OTURMA EYLEMİ YAPTI

Sağlık-Sen üyeleri, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam teklifini yetersiz buluyor ve 112 dakikalık oturma eylemi gerçekleştiriyor. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile sendika üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. Doğan, yaptığı basın açıklamasında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu teklife karşı ortak bir tepki göstermek amacıyla 112 dakikalık oturma eylemi başlattıklarını belirtti.

TEKLİFİ REDDEDİYORUZ

Yapılan teklifi yok saydıklarını ve gerçekçi bulmadıklarını dile getiren Doğan, “8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme sürecinin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kamu İşveren Heyeti bugün bir teklif daha verdi. Biz bu teklifi de reddediyoruz. Çünkü bu teklifin de çarşıyla, pazarla hiçbir şekilde alakası yok. Biz kamu işvereninin, memurun geçim derdini kendine mesele etmesini istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Biz adil, hakkaniyetli bir teklif istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLERDE DEVAM EDEN HİZMET

Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin 7 gün 24 saat hizmet verdiğine dikkat çeken Doğan, eylemlerine devam edeceklerini, ancak kimseyi incitmeden ve rahatsız etmeden gerçekleştireceklerini vurguladı. Açıklamanın ardından sendika üyeleri, Bakanlık binası önünde 112 dakika süren oturma eylemini tamamladı.