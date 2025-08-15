Sağlık-Sen, Zamsız Eylem Düzenledi

OTURMA EYLEMİ DÜZENLENDİ

Sağlık-Sen, 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde önerilen zam teklifini yetersiz bularak 81 ilde eş zamanlı olarak ‘112 dakikalık’ oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu etkinlikte sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi talep edildi. Sağlık-Sen, Kamu işveren heyetinin sunduğu zam teklifini yetersiz bulması üzerine bu eylemi yaptı. Eylemin merkezi Ankara’da, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapıldı. Bu alanda, 81 ilden temsilciler canlı bağlantı ile katıldı. Sendika üyeleri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaş, nöbet ücreti, kıyafet yardımı ve teşvik ödemelerinde iyileştirme taleplerini dile getirdi.

GENEL BAŞKAN DOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Genel Başkan Doğan, burada yaptığı açıklamada, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu tekliflere karşı ortak bir tepki göstermek ve seslerini duyurmak amacıyla ülke genelinde 112 dakikalık oturma eylemi başlattıklarını belirtti. Doğan, sekizinci dönem toplu sözleşme sürecinin sonlarına yaklaşırken, “Kamu işveren heyeti bugün bir teklif daha verdi. Tabii bu teklifi de biz reddediyoruz. Çünkü bu teklifin de çarşıyla, pazarla hiçbir şekilde alakası yok. Kamu işveren heyeti, ‘Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz’ anlayışıyla hareket etmekte, sahanın sesine kulak vermemektedir. Biz, kamu işvereninin memurun geçim derdini kendine mesele etmesini istiyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz alın terimizin karşılığını istiyoruz. Biz adil, hakkaniyetli bir teklif istiyoruz” şeklinde konuştu.

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ZORLUKLARI

Doğan, sağlık sektörünün zorluklarına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkese bu stetoskop verilmiyor. Bunu almak için yıllarını heba eden hekimlerimiz var. Bu formaları giymek için yıllarını heba eden hemşirelerimiz, ebelerimiz, laboratuvar teknisyenlerimiz mevcut. Sağlık ve sosyal hizmet teşkilatımız 7/24 vatandaşın, insanlığın sağlığı için hizmet ediyor. Ama bunun karşılığını alabiliyor muyuz? Şimdi, geçen basın açıklamamızda da dedik; biz esnaf değiliz. Bir şey satmıyoruz. Bir; biz sabit ücretliyiz. İki yılda bir bu masa kuruluyor. Yani bu biraz önce saymış olduğum hemşirenin, ebenin, hekimin hakkı bugün bu masada alınması gerekiyor. Ama kamu işveren heyetinin, Çalışma Bakanlığı’nın kamu işveren heyeti olarak bizim hemşirenin, hekimin sesini duymadığını görüyoruz.”

DEMOKRATİK HAKLARI İÇİN MÜCADELE

Sağlık çalışanlarının haklarını müzakerelerde duyurmak amacıyla eylemlerinin sürdüğünü belirten Doğan, müzakerelerin devam edeceğini ifade etti. “Pazartesi günü de Ankara’da tüm Memur-Sen teşkilatları eylemine miting olarak devam edecek. Bizler sağlık ve sosyal hizmet çalışanları olarak eylemimizin ismine 112 dakika dedik. 112 ne demek? 112’yi aradığınız zaman karşınıza bir paramedik arkadaşımız, bir ATT çıkıyor. Ne zaman arıyoruz? En zor anımızda. Yani başımıza bir iş geldiğinde kimi arıyoruz? 112’yi arıyoruz. Oradaki memur arkadaşımız ‘Alo’ diyor, hemen ‘nasıl size yardımcı olabilirim?’ diyor” ifadelerini kullandı.

NÖBET VE TEŞVİK ÜCRETLERİ TALEBİ

Doğan, bu süreçte hemşirelerin nöbet tuttuğuna ve aldıkları nöbet ücretlerinin çok düşük olduğuna dikkat çekerek, “Gece gündüz demiyoruz, hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bizim de nöbet ücretlerimizin yüzde yüz oranında artırılmasını istiyoruz. Aile sağlığındaki ebe arkadaşımızın, hekim arkadaşımızın teşviklerinin artırılmasını istiyoruz. Taban ve teşvik ücretlerimiz mutlaka yüzde 100 oranında artırılmalıdır. Biz bunları da talep ediyoruz. Biz gece burada, bütün ülkemizin en ücra köşesinde sağlık hizmeti veren ebenin, hemşirenin, paramediğin, hekimin hakkı için sonuna kadar Sağlık-Sen olarak bütün teşkilatlarımızla mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.