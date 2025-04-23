Sağlık Sistemi Çökmüş, İnsan Hayatı Ucuz

İNSAN HAYATINA İLGİSİZ KALINAMAZ

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Ankara’da bir özel hastanede çalışan Serkan Temelci’nin trajik kaybı üzerine önemli açıklamalarda bulundu. “İnsan hayatı, özel hastanelerin kar hırsına terk edilmiş durumda. Sağlık sisteminin bu hale gelmesinde sorumluluk taşıyanlar bu ölümlerin de vebalini taşımaktadır” diyen İlgezdi, Temelci’nin yaşamını yitirmesi olayının sadece bir bireyin kaybı olmadığını, aynı zamanda sağlık sisteminin çöküşünü gösterdiğini vurguladı.

ÖZEL HASTANENİN TALEPLERİ VEBAL OLDU

Gamze Akkuş İlgezdi, vale olarak çalıştığı Güven Hastanesi’nde ilk iş günü fenalaşarak hayatını kaybeden Serkan Temelci’nin durumu hakkında detaylar verdi. Temelci’nin işe yeni başladığı için ücret ödeyemediği ve bu nedenle hastaneden çıkarıldığı bilgisi dikkat çekiyor. İlgezdi, “Acil servisten imza alınarak evine gönderilen Temelci’nin yeniden fenalaşması üzerine, Mamak Devlet Hastanesi’ne ve ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyata alındığını ancak beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirdiğini” belirtti.

SAĞLIK SİSTEMİ KÖTÜ DURUMDA

Bu durumun özel sektörün sağlık hizmetleri üzerindeki kontrolünün vahim sonuçlar doğurduğunu ifade eden İlgezdi, acil servislerde ücret alınmasının yasak olduğunu hatırlattı. “Artık hukuka ve vicdana kulak tıkanıyor. İnsan hayatı, özel hastanelerin kar hırsına terk edilmiş durumda” diyerek yaşanan sorunun büyüklüğünü aktardı.

HUKUKİ SÜREÇLER İŞLETİLMELİ

Akkuş İlgezdi, “Serkan’ın hayatı sadece istatistiklerde bir satır olarak kalamaz” diyerek Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu. “Bu trajedinin üzeri örtülemez. Bu ihmaller zincirinin sorumluları ortaya çıkarılmalı, gereken hukuki süreçler derhal işletilmelidir” sözlerini kullandı. Son olarak, “Bu ülkede sağlık bir hak olmak zorundadır, ayrıcalık değil. Serkan Temelci’nin ölümü vicdanları sızlatmalı ve hepimize sistemin nereye savrulduğunu göstermelidir” dedi.