Sağlık Turizmi İş Birliği İmzaladı

SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA TARİHİ İŞ BİRLİĞİ

Sağlık Turizmi Konfederasyonu (SATKOF), Zambiya ile birlikte sağlık turizmi, medikal yatırımlar ve akademik iş birliklerini kapsayan önemli bir iş birliğine imza attı. Zambiya’nın Ankara Büyükelçisi Lt. Gen. Dr. William Maipambe Sikazwe (Rtd.) ve beraberindeki heyet, SATKOF’un Ankara’daki genel merkezini ziyaret etti. Bu ziyarette SATKOF üyesi şirketler, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği fırsatlarına yönelik sunumlar gerçekleştirdi.

İŞ BİRLİĞİ KAPSAMI

Görüşmelerde özellikle Zambiya’da sağlık tesislerinin kurulması, sağlık turizminin ilerletilmesi, üniversiteler arası akademik programların geliştirilmesi ve tıbbi cihaz-ilaç sektörü konusunda teknoloji transferi gibi konular ön plana çıktı. Büyükelçi Sikazwe, Türkiye’nin sağlık sektöründeki deneyiminin Zambiya için örnek olduğunu ifade ederek, “Daha önce pek çok toplantı yapıldı ancak ilk kez projelerin gerçek yatırıma dönüşeceğini gösteren bir görüşmeye tanıklık ediyoruz. SATKOF heyetini en kısa zamanda Zambiya’da ağırlamak istiyoruz. Türk iş insanlarını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

UZUN VADELİ İŞ BİRLİKLERİ

SATKOF Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay ise bu iş birliğinin sağlık diplomasisi açısından büyük bir değer taşıdığını belirterek, “Zambiya ile kurulan bu dostane ilişkiler, yalnızca sağlık alanında değil; eğitim, teknoloji ve kültürel iş birlikleri konusunda yeni fırsatlar yaratacaktır. Üye şirketlerimizin sunduğu projeler, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ortaklık için sağlam bir temel sağlıyor” şeklinde konuştu.