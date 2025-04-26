Sağlık Turizmi Yönetmeliği Yayımlandı

YENİ YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, sağlık turizmi alanında hizmet kalitesini artırmayı ve denetim mekanizmalarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bu yeni düzenleme ile sektörde önemli bir dönüşüm başladığı ifade ediliyor.

HEALTHTÜRKİYE PORTALI İLE HIZLI İLETİŞİM

Gerçekleştirilen yeni düzenleme ile sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, USHAŞ tarafından işletilen HealthTürkiye portalı ile entegre bir şekilde çalışacak. Tüm sunulan sağlık turizmi hizmetleri bu platform üzerinden takip edilebilecek ve hastalar aldıkları hizmetleri portal üzerinden görüntüleyebilecek.

CERRAHİ İŞLEMLERDE SİGORTA ZORUNLULUĞU

Sağlık turizmi kapsamında, ameliyathane ortamında yapılacak cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırmak zorunlu hale getirildi. Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlardan hizmet alan her sağlık turisti için sorumlu bir personel görevlendirilecek ve hizmet süreci yakından takip edilecek.

AKREDİTASYON VE YETKİ BELGELERİ

Yeni yönetmelik çerçevesinde, sağlık tesislerinin, TÜSKA tarafından oluşturulan uluslararası geçerliliğe sahip akreditasyon ve sertifikalara sahip olması gerekecek. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, HealthTürkiye Performans Kriterleri’ne bağlı olarak geçerliliğini sürdürecek ve bu belge devredilemeyecek.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ FIRSATLARI

Sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunma yetkisine sahip olacak ve bu hizmetler HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edilecek. Aracı kuruluşlar için yetki belgesi verilmesi ve sunulan hizmetlerin takibi ise USHAŞ tarafından gerçekleştirilecek.

DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ VE DİL ZORUNLULUĞU

Tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, hasta şikayetleri ve memnuniyet anketlerine göre düzenli olarak değerlendirilecek. Özellikle sağlık turizmi biriminde görevli personelin en az bir yabancı dil bilmesi ve bunu belgelendirmesi gerekecek.

ÇAĞRI HİZMETLERİ İÇİN ZORUNLULUK

Aracı kuruluşların, en az iki yabancı dilde ve 7 gün 24 saat esasına uygun çağrı hizmeti sunması zorunlu hale geldi.

UYUM SÜRECİ İÇİN ZAMAN ÇİZELGESİ

Yönetmelik kapsamında sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, düzenlemelere altı ay içinde uyum sağlamak zorunda. Komplikasyon sigortası 2025 yılı sonuna kadar, akreditasyon ve sertifikaların temini ise 2026 yılı sonuna kadar sağlanacak.