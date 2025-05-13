Sağlık Turizmini Geliştiriyoruz, İşbirliği Yapıyoruz

SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA YENİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Ülkemizin sağlık turizmi alanında marka değerini, tanınırlığını ve kapasitesini artırıyoruz. Sağlık tesis altyapılarımızın kapasitesi, sağlık sistemimizin erişilebilirliği, hekimlerimizin yetkinlik, tecrübe ve birikimi sayesinde sağlık alanında çok önemli bir noktadayız.” ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık” modeli ile “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” programını adım adım hayata geçirdiklerini belirtti.

SAĞLIK TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK ADIMLAR

Türkiye’nin sağlık turizmi alanında bir marka haline geldiğini vurgulayan Memişoğlu, bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın çalıştıklarını ifade etti. Bugün imzalanan işbirliği protokolü ile, uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hizmetleri ve tanıtım faaliyetlerini güçlendirdiklerini belirterek, “Böylelikle ülkemizin sağlık turizmi alanında marka değerini, tanınırlığını ve kapasitesini artırıyoruz. ‘HealthTürkiye’ markasıyla yürütülecek sağlık turizmi faaliyetleri ile bu alandaki gelir seviyemizi ileri boyutlara taşıyacağımıza inanıyoruz.” dedi.

SAĞLIK TURİZMİNDE HIZLI BÜYÜME

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise sağlık turizminin Türkiye için büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti. Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı, deneyimli personeli ve yüksek standartlardaki tesisleri ile dünyanın en çok tercih edilen sağlık destinasyonları arasında yer aldığını belirten Ersoy, “Geçtiğimiz yıl ülkemizi sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden kişi sayısının 1,5 milyonu geçtiği ve buradan elde edilen gelirin de 3 milyar dolardan fazla olduğu malumunuz. Bu rakamlar, sadece bugünkü başarımızı değil, geleceğe dönük büyük bir potansiyelimizi de ortaya koymaktadır.” dedi.

GELECEK İÇİN HIZLANAN PROJELER

Ersoy, Türkiye’nin sağlık sektörünün gücü ve kalitesinin büyük rol oynadığını vurguladı ve Kovid-19 salgını sürecinde sergilenen etkili sağlık hizmetlerinin uluslararası kamuoyunda takdir topladığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen işbirliği ile “Güvenli Turizm” programının dünya genelinde örnek bir uygulama haline geldiğini aktaran Ersoy, “Bugün de sağlık turizmi alanındaki büyümeyi daha ileriye taşımak için, Sağlık Bakanlığımız ile işbirliğimizi daha da güçlendirme kararı aldık.” diye belirtti.

TÜRKİYE’Yİ DAHA İLERİ TAŞIYACAK ADIMLAR

Ersoy, ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) arasında ortak tanıtım faaliyetleri yürütülmesi, sağlık kuruluşlarına yönelik kayıt ve bilgilendirme sistemlerinin kurulması konusunda önemli bir adım atıldığını söyledi. Gelecek dönemde bu işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini belirten Ersoy, “Böylelikle sağlık turizmine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak, Türkiye’yi bu alanda çok daha ileriye taşıyacağız.” dedi.

Konuşmaların ardından iki Bakan, “Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İşbirliği Protokolü”ne imza attı.