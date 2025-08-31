Sağlık Ürünleri Denetimi Artıyor

DENETİMLERİN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sağlık Bakanlığı, internet, televizyon ve sosyal medya gibi çeşitli kanallar aracılığıyla yapılan yanıltıcı sağlık iddialarıyla ilgili ürün satışı ve tanıtımlarına dair yapılan denetimler neticesinde, 2025 yılının ilk 7 ayında mevzuat dışı tanıtım ve satış gerçekleştiren kişilere toplam 109 milyon 221 bin 519 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlığa göre, “Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde bir ürünün insanların sağlığı ile ilgili olan beyanları “sağlık beyanı” olarak adlandırılıyor. Bu denetimler, insan sağlığına potansiyel olarak tehlikeli olabilen, beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar ve özel tıbbi amaçlı gıdalar haricindeki tüm ürünleri kapsıyor.

ÜRÜNLERİ KONTROL ETME İMKANI

Tüketicilerin, Sağlık Bakanlığı’nın Ürün Takip Sistemi (ÜTS) aracılığıyla satın aldıkları ürünlerin kayıtlı olup olmadığını kontrol etme imkanları bulunuyor. Sistemde ürünlerin marka bilgisi, kullanma kılavuzu, ambalaj ve kutu görseli, Türkçe etiket bilgisi, ithalat ve imalat bilgisi ile menşei gibi birçok ayrıntı mevcut. Eğer ürünün üzerindeki barkod sisteme girildiğinde bilgiler çıkmıyorsa, bunun kayıtdışı bir kozmetik ürünü olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, sistemin bir de ücretsiz mobil uygulaması mevcut.

NATÜREL ÜRÜNLER HAKKINDAKİ UYARILAR

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, doğal ve organik içerikli ürünlerin her zaman güvenli olmadığını ve yanılgılara yol açabileceğini vurguladı. “Birey bazlı sorunlar olabilir; bunlar alerjik olabilir, toksik olabilir. Dolayısıyla yanlış varsayımla, yanlış reklamla ‘doğaldır’ diye, ‘güvenlidir’ diye inanmamak lazım” şeklinde uyarıda bulundu. Ürünlerin kanser riski artırma, kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmesini göz önünde bulundurmak gerektiğini ifade etti.

KOZMETİK ÜRÜNLERDE UYGUNSUZLUKLAR TESPİT EDİLDİ

2025 yılının ilk 7 ayında yapılan denetimlerde, 642 ürün incelendi ve bunların 412’sinde uygunsuzluk, 14’ünde ise risk tespiti yapıldı. Prof. Dr. Ayar, el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi ürünlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun denetim alanında olduğunu belirtti. Ayrıca, bu denetimler sonucunda 68 ürün analize gönderildi ve bunlardan 57’sinin sorunsuz olduğu, 3 tanesinin uygunsuz, 8 tanesinin ise risk taşıdığı raporlandı.

KOSMETİK ÜRÜNLERDE CEZA UYGULAMALARI

Kozmetik ürünlerine yönelik denetimler sonucunda ise, 2025 yılının ilk 7 ayında toplamda 4 milyon 394 bin 148 TL idari para cezası uygulandı. Uygunsuzluk gerekçesiyle listeye alınan ürünler arasında çeşitli antibakteriyel ve el spreyleri gibi ürünler bulunuyor. Prof. Dr. Ayar, sahte ve kaçak kozmetik ürünlerin sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. “Tüketicilerin güvenli satış noktalarından ürün almalarının önemi büyüktür” dedi.

HUKUKİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin tercih edilmesinin altını çizen Prof. Dr. Ayar, 2025 yılının ilk 7 ayında toplamda 2201 internet sitesinin bu kapsamda erişiminin kapatıldığını belirtti. 684 tanesi Tacir Bakanlığı’na iletildi. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden 17 kişi ve kurum hakkında da hukuki işlem başlatıldı. İhracat için gereken denetimler, tüketicilerin sağlık güvenliğini sağlama amacıyla sürekli olarak devam ediyor.