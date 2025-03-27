Sağlık Uygulama Tebliği Değişiklikleri Yürürlüğe Girdi

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerçekleştirilen değişiklik, 2 gün önce Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastaların ilaca ulaşımını kesintisiz sağlamanın ve alternatif tedavi seçeneklerini artırmanın hedeflendiği belirtildi. Yapılan ortak çalışmalar sonucunda geri ödeme listesindeki ilaçlar güncellendi. Yeni listeye 8’i ithal, 10’u imal olmak üzere toplam 18 ürün eklendi. Ekleme yapılan ilaçlar arasında, halk arasında tavşan memesi olarak bilinen bir bitkiden elde edilen ürün yer alıyor. Bu ürün, kronik venöz yetmezliğe bağlı ödeme ve semptomlar için hekim reçetesiyle kullanılabiliyor. Ayrıca, özel beslenme gerektiren durumlarda verilen özel tıbbi amaçlı gıda da listeye alındı.

KANSER TEDAVİSİNDE YENİ İLAÇLAR

Açıklamada, kanser tedavisinde kullanılan 5 yeni ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiği ifade edildi. Bu ilaçlardan 3’ü multiple myelom (kemik iliği kanseri), 1’i prostat kanseri ve 1’i cilt kanseri tedavisinde kullanılacak. Ayrıca, otizm ve Smith-Magenis Sendromu için kullanılan bir ilacın da listeye alındığı kaydedildi. Şizofreni, böbrek hastalıkları, HIV tedavisi ve Transtiretin Amiloidoz gibi hastalıklara yönelik ilaçlar da geri ödeme listesindeki yerini aldı. Bazı ilaçlarda geri ödeme kapsamının genişletildiği bilgisi de verildi; örneğin, belirli bir ilacın kardiyojenik şok tedavisinde geri ödemesi yapılacak ve Atopik Dermatit hastaları için kullanım şartları güncellenecek.

AİLE HEKİMLERİNE YENİ İMKANLAR

Düzenlemeyle birlikte aile hekimleri tarafından reçete edilebilen geri ödeme listesinde yer alan ilaçların sayısının arttığı vurgulandı. Aile hekimliği ve iç hastalıkları uzmanlarınca düzenlenebilen ilaç raporlarının kapsamı genişletildi. Bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı ve göz damlaları, cilt hastalıkları için özel şampuan ve kremler, belirlenen süreler içinde aile hekimlerince raporsuz reçete edilebilecek. Bunun yanı sıra, kan sulandırıcılar, çölyak hastalığına bağlı mama ve gıdalar ile alerjik rinit tedavisinde kullanılan bazı ilaçların rapor yenilemeleri aile hekimliği uzmanlarınca yapılabilecek. Aile hekimleri, raporlu ilaçları 12 ay süreyle reçete edebilecek ve çölyak hastaları için özel formüllü gıdaların raporlarını düzenleyebilecek.

İLAÇ REÇETELERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Nasal kortikosteroid preparatları 2-5 yaş aralığındaki çocuklar için aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek. Rosuvastatinin yüksek dozları ve diğer bazı lipid düşürücü ilaçlar, aile hekimliği uzmanlarınca düzenlenen raporlarla kullanılabilecek. Siklosporin içeren immünsupresif göz damlaları, aile hekimlerince raporsuz olarak belirli bir koşulda reçete edilebilecek. Ketokonazol şampuanı da aile hekimleri tarafından reçete edilebilecek. Belirli kombinasyon ilaçların reçetelenmesi halinde bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonlarının ayda bir kutu olarak reçete edilmesine izin verilecek.