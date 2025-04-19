Sağlık Yatırımları Devam Edecek, Dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık yatırımlarının sürmesine dikkat çekerek, “İnsanımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bizim siyasette rehberimiz bellidir; devlet millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet etmek için vardır. Bunun için, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz. Bu anlayışla tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “400 yatak kapasiteli bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900’e yükselmiş oluyor. Uzun ve titiz bir çalışma neticesinde inşa edilen yeni hastanemiz bir kez daha hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SAĞLIK YATIRIMLARI VE DÖNÜŞÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’deki sağlık yatırımlarına vurgu yaparak, “Son 23 yılda sağlık alanında gerçekten büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan, birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık alt yapısını ülkemize kazandırdık. Aile hekimliği ile polikliniği ile hastanesiyle en ileri teknoloji her türlü aracı gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz. Elbette kimi yerlerde birtakım eksiklikler, aksaklıklar olabiliyor. Ama oralarda da şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz. İnsanımızın en iyi sağlık hizmetini alabilmesi için imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bizim siyasette rehberimiz bellidir; devlet millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet etmek için vardır. Bunun için, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyoruz. Bu anlayışla tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemizin en ücra köşelerine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

HASTANE SAYILARINDAN RAKAMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni sağlık tesislerimizde, acil sağlık hizmetlerimizde ve aile hekimliklerimizde; insan kaynağı, çalışma şartları ve özlük haklarını iyileştirdiğimiz sağlık personelimizle milletimize aşkla hizmet ediyoruz. Özellikle yaşı 30’un altında olan kardeşlerimiz 2002 öncesini doğal olarak hatırlamıyor. Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlar da bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastane inşa ettik; toplam hastane sayımızı 1547’ye çıkardık. 37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. Hastane yatak kapasitemizi 164 binden aldık, 270 bin 511’e taşıdık. 192 bin 824’ü hekim ve uzman hekim olmak üzere, 1 milyon 47 bin yeni personelle sağlık ordumuzu daha da büyüttük. Bugün tam 2 milyon 840 binin üzerinde vatandaşımıza evde sağlık hizmeti veriyoruz” şeklinde bilgiler paylaştı.

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koruyucu sağlık hizmetlerine dair projelerle ilgili olarak, “Koruyucu sağlık hizmetleri ciddi sıçrama yaşanan bir başka alan. Burada Sağlık Hayat Merkezlerimizin sayısını son altı ayda açtığımız 24 yeni merkezle 286’ya çıkardık. Bu yıl 16 farklı branşta hizmet verecek 100 yeni Sağlık Hayat Merkezi’ni daha devreye alacağız. 2002 yılında İstanbul’da bulunan kamu hastanelerinin yatak kapasitesi sadece 19 bin 715’ti. Biz bu sayıyı yüzde 56 oranında artırarak 30 bin 726’ya yükselttik. 2025 yılı sonunda toplamda 10 bin 582 kamu yatağını İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. 2002’de 44 olan 112 Acil Yardım İstasyonu sayısını 347’ye; acil yardım ambulans sayısını ise 495’e yükselttik” ifadelerini kullandı.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin eleştirilerine değinerek, “Ne yazık ki muhalefet bizim bu vizyonumuzu hiçbir zaman anlamadı. Bunların nasıl bir zihin yapısına sahip olduklarını geçen hafta bir kez daha gördük. Özellikle normal doğumu teşvik etmemiz konusunda yürütülen çirkin eleştiriler toplum sağlığı açısından dikkate alınmayı gereken bir konu. Sağlık Bakanlığı’nın toplumu doğru şekilde yönlendirmesi ve doğurganlık oranı ile nüfus artışının düşmesi gibi tehlikelere karşı mücadele etmesi gerekmektedir. Bu bizim için bir beka meselesidir” dedi.

İSTANBUL’U SAĞLIK MERKEZİ YAPMAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, “Bağcılar ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda 400 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi sizlere en iyi şekilde hizmet verecek. İstanbul’da yaptığımız sağlık yatırımları ile bu güzel şehrimizi aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi konumuna yükselttik. Bugün tek ve iki kişilik odalarda hizmet veren bir sağlık alt yapısına kavuştuk” ifadelerini kullandı. Ayrıca “Toplumumuzun güncel sağlık risklerini azaltmaya yönelik adımlar atıyoruz. Sağlıklı beslenme ve nitelikli yaşamı destekliyoruz” diye belirtti.