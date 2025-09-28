Sağlıklı Beslenme Ruh Sağlığını Koruyor

SAĞLIKLI BESLENME VE RUHSAL SAĞLIK İLİŞKİSİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, sağlıklı beslenme ile ruhsal sağlık arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. Özellikle okul döneminde ve yoğun iş temposunda düzensiz beslenmenin mental etkileri üzerine konuşan Doç. Dr. Erdoğan, “Mutluluğun önemli anahtarlarından biri dengeli beslenmek ve ailecek aynı sofrada buluşmak” diyor. Beslenmenin insan yaşamındaki temel ihtiyaçlardan biri olduğuna vurgu yapan Erdoğan, bağırsakların ruhsal sağlık üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI VE RUH HALİ

Doç. Dr. Erdoğan, bağırsaklardan salgılanan hormonların mutluluk ve kaygı gibi duygusal durumlarla bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Yapılan araştırmalar, düzenli ve sağlıklı beslenen bireylerde ruhsal hastalıkların daha az görüldüğünü, fast food tarzı beslenenlerde ise kaygı ve depresyonun sıklıkla görüldüğünü ortaya koyuyor.

HAZIR GIDALAR VE RUHSAL ETKİLERİ

Özellikle okul döneminde, öğrencilerin ve çalışan bireylerin dengesiz ve hazır gıdalarla beslenme eğiliminde olduğunu belirten Doç. Dr. Erdoğan, bunun ruhsal sağlık üzerinde olumsuz sonuçlar yaratabileceğini aktarıyor. “Fast food tarzı beslenme ruhsal anlamda kişileri olumsuz etkiliyor. Son yıllarda aile olarak bir araya gelip sofraya oturmanın azalması da ruhsal sorunları artırıyor” diyor.

AİLE SOFRALARININ ÖNEMİ

Aile bireylerinin aynı sofrada buluşmasının hem sosyal hem de psikolojik açıdan büyük önem taşıdığını dile getiren Doç. Dr. Erdoğan, bireyselleşmenin artmasının ve herkesin kendi yemeğini yalnız yemesinin ruhsal sorunları tetiklediğini söylüyor. Birlikte sofraya oturup sohbet etmenin ruh sağlığını koruyan önemli bir faktör olduğunu belirten Erdoğan, “Mutluluğun önemli anahtarlarından biri dengeli beslenmek ve ailecek aynı sofrada buluşmak” ifadelerini kullanıyor.

MUTLULUK İÇİN SAĞLIKLI BESLENME GEREKEN BİR KONUDUR

Türkiye’de son yıllarda mutluluk oranları hakkında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Erdoğan, ruhsal hastalıkların artışının tek bir nedene bağlanamayacağını, ancak sağlıklı gıdalara erişimin azalması, fast food tüketiminin artması ve bireyselleşmenin yükselişinin önemli etkenler olduğunu iletiyor. “Ruhsal sağlığımızı korumak için mutlaka sağlıklı beslenmeye, aile sofralarına ve birlikte vakit geçirmeye önem vermeliyiz” diyor.