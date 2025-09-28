Sağlıklı Beslenme Ve Ruhsal Sağlık İlişkisi Vurgulandı

RUH SAL KAYGILARDAN KORUMANIN YOLLARI

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Erdoğan, sağlıklı beslenmenin ruhsal sağlık üzerindeki etkilerini vurguladı. Özellikle öğrenciler ve yoğun çalışma temposundakilerin düzensiz beslenmesinin mental sağlık üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekiyor. Doç. Dr. Erdoğan, “Mutluluğun önemli anahtarlarından biri dengeli beslenmek ve ailecek aynı sofrada buluşmak” şeklinde konuştu. Beslenmenin insan yaşamındaki en temel ihtiyaçlardan biri olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bağırsakların ruhsal sağlıkla doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.

BAĞIRSAK VE RUH SAL SAĞLIK İLİŞKİSİ

Doç. Dr. Erdoğan, bağırsaklardan salgılanan hormonların mutluluk ve kaygı gibi duygusal durumlarla ilişkili olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalara dayanan Erdoğan, “Düzenli ve sağlıklı beslenenlerde ruhsal hastalıkların daha az görüldüğü, fast food tarzı beslenenlerde ise kaygı ve depresyonun daha sık yaşandığı ortaya kondu” sözleriyle verileri destekledi.

HIZLI GIDA TÜKETİMİNİN ETKİLERİ

Okul döneminde öğrencilerin ve çalışan bireylerin dengesiz beslenme alışkanlıklarına yöneldiğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, bu durumun ruhsal sağlık üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade etti. “Fast food tarzı beslenme ruhsal anlamda kişileri olumsuz etkiliyor. Son yıllarda aile olarak bir araya gelip sofraya oturmanın azalması da ruhsal sorunları artırıyor” diyen Erdoğan, sorunun boyutunu ortaya koydu.

AİLE SOFRALARININ ÖNEMİ

Aile bireylerinin aynı sofrada beraber olmasının sadece sosyal değil, psikolojik açıdan da hayati bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Erdoğan, “Bireyselleşmenin artması, herkesin kendi yemeğini yalnız yemesi ruhsal sorunları tetikliyor. Oysa birlikte sofraya oturmak, sohbet etmek ruh sağlığını koruyan önemli bir faktör. Mutluluğun önemli anahtarlarından biri dengeli beslenmek ve ailecek aynı sofrada buluşmak” şeklinde konuştu.

MUTLULUK VE SAĞLIKLI BESLENME İLİŞKİSİ

Doç. Dr. Erdoğan, Türkiye’deki mutluluk oranlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “Ruhsal hastalıkların artışı tek bir nedene bağlanamaz. Ancak sağlıklı gıdalara erişimin azalması, fast food tüketiminin artması ve bireyselleşmenin yükselişi önemli nedenlerden. Ruhsal sağlığımızı korumak için sağlıklı beslenmeye, aile sofralarına ve birlikte vakit geçirmeye mutlaka önem vermeliyiz” dedi.