Sağlıklı Çocuklar İçin Eğitim Programı Gerçekleştirildi

ÇOCUKLARA SAĞLIK EĞİTİMİ TANITIM PROGRAMI DÜZENLENDİ

Eskişehir’de, Vali Hüseyin Aksoy’un liderliğinde çocuklara ağız ve diş sağlığı gibi çeşitli sağlık konularında eğitim verme amacı güden “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Okul Sağlığı İş Birliği Protokolü” tanıtım programı gerçekleştirildi. Eskişehir Valiliği’nin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen bu program, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 18 Nisan 2025’te imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirildi. Programa, Vali Hüseyin Aksoy katılım gösterdi.

AMACIMIZ HASTALIKTAN HENÜZ ÖNCE ÖNLEM ALMAK

Vali Aksoy, programda yaptığı konuşmada, “Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün ortaklaşa yürüttüğü ‘Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek’ projesinin ilk programında sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Çocuklar bizim geleceğimizdir ve onları en iyi şekilde yetiştirmek, onlara sağlıklı bir hayat sunmak geleceğe güvenle bakabilmemizin temelidir. Bu anlamda çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam bilinci kazanması ve gelişimlerinin en iyi şekilde desteklenmesi büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Vali Aksoy, Eskişehir’de sağlık projeleri hayata geçirmekte olduklarını belirterek, çocukların bilinçli, duyarlı ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için en iyi ortamı sunmayı amaçladıklarını vurguladı. “Hastanelerimiz, rahatsızlanan kişilere her türlü sağlık hizmetini sunmak için var. Ancak esas hedefimiz, sağlık hizmetlerini yalnızca hastalık sonrası değil, hastalanmadan önce alınacak önlemlerle güçlendirmek ve toplumdaki farkındalığı artırmaktır.” ifadelerini kullandı.

PROJENİN ÖNEMİ VE KATKIDA BULUNANLAR

Çocukların sağlık konusunda hedef kitle olarak seçilmesinin ailelerine ve akranlarına olumlu etkiler yaratacağını söyleyen Vali Aksoy, sağlık bilincine sahip bireyler yetiştirmenin toplumsal farkındalığı güçlendireceğine dikkat çekti. “Bugün burada eğitim alarak ‘sağlık elçisi’ unvanını kazanan çocuklarımız, aldıkları bilgileri arkadaşlarına ve ailelerine aktararak toplumda daha büyük bir dönüşüm sağlayacaklar.” dedi. Eskişehir’in ağız ve diş sağlığı alanında önemli bir merkez olduğunu belirten Vali Aksoy, bu alanda sunulan sağlık hizmetlerinin çocukların bilinçlenmesi için bir fırsat sunduğunu vurguladı. Katkıda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Programın sonunda, Vali Aksoy öğrencilere “Sağlık Elçisi Belgeleri”ni takdim etti. Ayrıca, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen “Topun Ritmi Hayatın Enerjisi” adlı ritim gösterisi, “Anadolu Ateşi” dans gösterisi ve Eskişehir yöresine ait halk oyunları büyük ilgi topladı.