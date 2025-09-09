Sağlıklı Çocuklar, Sağlıklı Gelecek İçin

Haberler

SAĞLIKLI ÇOCUKLAR İÇİN PROGRAM DÜZENLENDİ

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası sebebiyle Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” temalı bir etkinlik gerçekleştirildi. Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu’nda yer alan program, saygı duruşuyla ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bu programda, sağlık temalı dramatik performanslar, halk oyunları gösterileri ile çeşitli etkinlikler yapıldı. Ayrıca öğrenciler, okul bahçesinde kurulan ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, 112 istasyonu ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çadırı gibi 9 farklı istasyonu ziyaret etti.

MURATPAŞA KAYMAKAMINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin çocuklar açısından faydalı olacağını belirtti. Sağlıklı yaşamın önemine vurgu yapan Kara, “Çocuklarımız geleceğimizdir. Sağlıklı çocuklarımız sağlıklı geleceğimizdir. Sağlıklı olmak için öncelikle elektronik bilgimizi sağlık okuyuculuğumuzu geliştirmek için kullanacağız, sonra sağlıklı besleneceğiz.” dedi. Program, çocuklara ve topluma sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılması amacıyla düzenlendi. Etkinliğe, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

