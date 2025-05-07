Sağlıklı Gelecek İçin Eğitim Projesi Başladı

SAĞLIKLI ÇOCUK SAĞLIKLI GELECEK PROGRAMI UYGULAMASI

Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek” programının Ankara’daki ilk saha uygulaması Sincan Bucuk İlkokulunda yapıldı. Etkinlik öncesinde, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün hazırladığı rehber doğrultusunda öğrencilere teorik sağlık eğitimleri verildi. Projenin amacı, ilkokul yaşındaki çocuklara erken yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak, sağlık konularındaki bilgi düzeylerini ve farkındalıklarını artırmak oldu. Bu sayede çocuklar, güvenli ve eğlenceli bir ortamda sağlık çalışanlarıyla etkileşim kurma imkanı elde etti.

PROJE ÇOCUKLARI BİLİNÇLENDİRİYOR

Etkinlikte konuşan Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak, projenin çocukları sağlık konusunda bilinçlendirmeyi ve onları toplumda sağlık okuryazarlığının taşıyıcısı haline getirmeyi amaçladığını ifade etti. Atak, programın bu etkinlikle başladığını vurgulayarak, “Öğrencilerimizi, bugün edindikleri bilgilerle sağlık mesajlarımızın taşıyıcısı olarak görüyoruz. Ailelerine ve çevrelerine bu bilgileri aktaran en önemli çalışma arkadaşlarımız olarak onları sağlık elçimiz ilan ediyoruz.” dedi.

EĞİTİMLERİN ETKİSİ

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ise eğitimlerin uzun vadede etkili olacağını belirterek, “Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek programı artık tüm Türkiye’de okullarımızda yaygınlaştırılarak devam edecek.” şeklinde konuştu. Sağlıklarını koruma ve geliştirme konusunda eğitimler alacak çocukların, aynı zamanda çevrelerine örnek olmalarını sağlamanın da hedeflendiğini söyleyen Kurtcebe, “Burada 8 istasyonumuz var. Aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, hijyen, hareketli yaşam ve 112 istasyonlarımızda çocuklarımız bilgi ediniyor. İnşallah hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için çok kıymetli bir nesil yetiştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM ORTAMLARINDA SAĞLIK ÖNEMİ

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak da eğitim ortamlarının yalnızca akademik başarıyla değil, öğrenci sağlığıyla da desteklenmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Koçak, uzman ekiplerle yürütülen sürecin öğrencilere farkındalık kazandıracağını dile getirdi. Etkinliğe Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı ve etkinlik kapsamında öğrencilere “Sağlık Elçisi” belgesi verildi.