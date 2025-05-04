Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı Yapıldı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin 43. Olağan Meclis Toplantısı, Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi. Etkinlik, Türkiye’nin dört bir yanından 151 belediyeyi temsilen belediye başkanları, meclis üyeleri, koordinatörler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplantıya başkanlık etti.

PROJELER VE BAHÇELİEVLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, üye belediyelerin yürüttüğü sağlıklı kent projeleri tartışıldı. Bahçelievler Belediyesi, kendi projelerini katılımcılarla paylaştı. Bilgi ve deneyim alışverişinin yapıldığı toplantının ardından Bahçelievler Belediyesi’nin ‘Bağımlılıkla Mücadele’ temalı Mayıs Ayı Encümen Toplantısı düzenlendi. Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, ilçenin nüfus yoğunluğuna dikkat çekti. Boztepe, özellikle nüfusun yoğun olduğu bu miktarın altında nasıl bir alanın bulunduğunu belirterek, “Bu kadar büyük nüfusu biz Bahçelievler’de 16.7 kilometrekarelik bir alana sığdırmış durumdayız. Bu anlamıyla Türkiye’nin en yoğun beş ilçesinden biriyiz” şeklinde konuştu.

ÇEVRESEL SORUNLAR VE CİDDİYET VURGUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, toplantıda çevre sağlığı, iklim değişikliği ve toprak kirliliği konularına dikkat çekti. Tugay, “Toprağımız kirlendi. Bu bizim için önemli bir sorun. Toprağın ağır metallerle kirlendiği, insan sağlığını, özellikle çocukların sağlığını bozacak düzeyde olduğu yönünde veriler var. Bu araştırmaları ciddiye almalıyız” dedi. Ayrıca, ağır metal kirliliği ile bazı sağlık sorunları arasındaki ilişkilerin bilimsel çalışmalarla desteklendiğini ifade etti. Tugay, “Mesela dikkat eksikliği ve hiperaktivite problemi çocuklarda çok yaygın. Bunun kobalt kirliliğinden kaynaklandığına dair iddialar var” ifadesini kullandı.

GIDA GÜVENLİĞİ VE DENETİMİN ÖNEMİ

Pestisit kalıntıları ve gıda güvenliği konusuna da değinen Tugay, “Pestisitlerin yediğimiz içtiğimiz meyve ve sebzelerde yoğun oranda bulunduğu yine araştırmalarla ortaya çıkmış bir gerçek. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda önemli çalışmaları var ama bu sadece buzdağının görünen kısmı” dedi. Denetimlerin artırılması gerektiğini vurgulayan Tugay, “Hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin sağlığı değerli. Bugün herhangi bir kötü yönetim varsa, bunu düzeltmek için hepimizin nasıl katkıda bulunabileceğimiz üzerine konuşmalıyız” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARI KENTİN DOKTORLARI

Programın açılışında Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, belediye başkanlarının kentin doktorları olduğunu belirtti. Sağlıkçı kimliğinin yöneticiliğe kattığı farklı bakış açısını vurgulayan Bahadır, “Her vatandaşımızla hemhal olma, onun durumunu anlama yaklaşımımız var. ‘Vatandaşımıza nasıl yardımcı olabiliriz?’ fikriyle hareket ediyoruz” dedi.

MECLİS GÜNDEMİ VE SEÇİMLER

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen Meclis toplantısında önergeler okunarak gündeme alındı. Ardından encümen üye seçimi ve komisyon üye seçimleri yapıldı. Toplantının sonunda Bahçelievler Belediyesi’nin “Bağımlılıkla Mücadele” temalı Mayıs Ayı Encümen Toplantısı icra edildi.