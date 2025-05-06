Sağlıklı Tarlam Projesi Ödül Kazandı

PROJENİN AMACI VE ÖDÜLÜ

Tarım alanında yanlış ilaç kullanımının sebep olduğu sağlık sorunları ve ekonomik problemlere çözüm bulmayı hedefleyen ‘Sağlıklı Tarlam’ projesi, TEKNOFEST KKTC’de ‘Ticarileşme Potansiyeli’ ödülünü kazandı. Proje, çiftçilere yapay zeka destekli asistan yardımı sunuyor. Projenin detaylarına dair bilgi veren Ahmet Samet Gürkan, “Yanlış kullanılan ilaçlar, bitkiler üzerinden marketlere ve sofralarımıza geliyor. Uzun süreli durumlarda kansere kadar götüren ciddi etkileri oluyor” şeklinde ifade etti. Gürkan, çiftçilerin şüphelendikleri bitkilerin yaprağının fotoğrafını çekip uygulamaya göndermeleri durumunda sorunların önüne geçilebildiğini belirtti. Mobil uygulamanın yüzde 96 oranında başarı sağladığını aktardı.

YAPAY ZEKAYLA HASTALIK TESPİTİ

Çiftçiler için yanlış ilaç kullanımını önlemek amacıyla mobil uygulama geliştiren üniversite öğrencileri, TEKNOFEST KKTC’de tarım kategorisinde Ticarileşme Potansiyeli ödülünü aldı. Bitki hastalıklarını yaprak fotoğrafları üzerinden tespit eden yapay zeka destekli proje, doğru ilaç, gerekli dozaj ve farklı tedavi yöntemleri gibi çözümler sunuyor. Proje ekibi, mobil uygulamanın gündelik teşhisi ücretsiz sunduğunu ve başarı oranının yüzde 96 olduğunu belirtti.

YANLIŞ İLAÇ KULLANIMI PROBLEMİ

Projeyi geliştiren ekipten Ahmet Samet Gürkan, mobil uygulamanın çıkış hikayesini şu şekilde aktardı: “Projemizin adı Sağlıklı Tarlam. Şu an tarımda en büyük problem çiftçilerin yanlış ilaç kullanması. Kimyasallar toprağa ve yer altı sularına karışıyor. Yanlış ilaç kullanımının insan sağlığına olumsuz etkileri bulunuyor. İhracat edilmesi planlanan ürünlerin geri gönderilmesine dair sorunlar yaşanıyor. Bu sebeple bu sorunları çözelim dedik.”

TEŞHİS VE TEDAVİ SÜRECİ

Mobil uygulamanın içeriğinden bahseden Gürkan, “Eğitimler sonucunda çoklu kategorilerde bitki yaprakları üzerindeki desenlerden hastalıkları teşhis edebiliyoruz. Çiftçi, şüphelendiği bitkinin yaprağının fotoğrafını çekip uygulamaya gönderdiğinde, sunucu bunu işleyerek çiftçiye bildirim gönderiyor: ‘Bitkinizin sahip olduğu hastalık, şu. Bu hastalıkla mücadele etmeniz için kullanmanız gereken ilaç, şu.'” diyerek uygulamanın işleyişini anlattı.

ÇİFTÇİLER İÇİN KOLAYLIK SAĞLIYOR

Takım lideri Mehmet Sinan Tübcil, kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan uygulamanın çiftçilere fotoğraf çekerek bitkinin hastalıksız olup olmadığını anlama imkanı sunduğunu belirtti. “Bitkiler hastaysa hangi hastalık olduğunu, hangi etken madde ilaçlarının kullanılması gerektiğini ve nereden satın alabileceklerini bildiriyoruz. Bu şekilde baştan sona kadar ilaç, teşhis ve tedavi uygulanmış oluyor” şeklinde konuştu.

DOĞRU TEŞHİS ORANI VE KIRSAL DİŞİ KOLTUKLAR

Sakarya Üniversitesi Ziraat Dergisi’ne göre, yanlış ilaçlanan bitkileri tüketenlerin yüzde 81,5’inin olumsuz etkilendiğini ifade eden Tübcil, “İnsanlar alerjik reaksiyonlar, kanserojen maddelere maruz kalma, zehirlenmeler ve solunum güçlükleri yaşıyor. Kırsal bölgelerde ziraat mühendislerine erişim zor olduğu için çiftçilerimize düşük maliyetle gündelik teşhis sunuyoruz. Bir fotoğraf ile teşhis alabilirler, bu sayede hem zamandan hem de paradan kazanıyorlar” dedi.

MARKA PATENTİ BAŞVURUSU

Tübcil, projenin başarılarını da dile getirerek, “Yapay Zeka kategorisinde 1’incilik ödülü aldık. Şimdi de TEKNOFEST’te mobil uygulamamızı tanıtıyoruz ve Ticarileşme Potansiyeli ödülünü kazandık. Şu an marka patent başvurusu yaptık” şeklinde sözlerini tamamladı.