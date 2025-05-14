“Sağlıklı Yaşa, İdeal Kilonu Öğren” Başladı

KAMPANYA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığının “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası Ankara’da uygulamaya girdi. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda oluşturulan bilgilendirme stantlarında vatandaşların vücut kitle indeksi değerleri ölçüldü. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, vücut kitle indeksi değerleri fazla çıkan kişiler, sağlık personeli tarafından sağlıklı yaşam merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirildi.

HEDEF 10 MİLYON VATANDAŞ

Uygulamayı yerinde inceleyen Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye’de her 10 kişiden 6’sının fazla ya da aşırı kilolu olduğunu belirtti. Demirkol, “81 ilimizde, 2 aylık sürede yaklaşık 10 milyon vatandaşımızın boylarını ve kilolarını ölçeceğiz. Vücut kitle indeksi 25’in üzerinde olan fazla kilolu tüm vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerimize yönlendirme konusunda sağlık çalışanlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz.” dedi. Ayrıca, 1 Kasım’da yayımlanan Aile Hekimliği Yönetmeliği sonrasında, aile hekimleri tarafından yaklaşık 15 milyon vatandaşa kilo taraması yapıldığını ve sonucunda yaklaşık 3 milyon vatandaşın riskli bulunduğunu ifade etti.

ANKARA’DA 700 BİN HEDEFİ

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de 10 Mayıs itibarıyla başlatılan kampanya kapsamında başkentte 120 noktada vatandaşlara tarama yapıldığını ve 700 binin üzerinde kişiye ulaşılmasının hedeflendiğini aktardı. Boy ve kilo ölçümü yaptıran 66 yaşındaki Kadriye Yavuz, “Çok kiloluyum, 93 kiloyum. Aile Sağlığı Merkezine giderek sorunlarımı anlatacağım. Gerekli bilgileri alarak ona göre hareket edeceğim.” derken, 54 yaşındaki Nuray Aydoğan da sağlık çalışanı tarafından sağlıklı yaşam merkezine yönlendirildiğini ve merkeze giderek takibini yaptıracağını söyledi.