Haberler

“Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Pedal”

SAĞLIK TEMASIYLA BİR ARAYA GELİNDİ

“Sağlığın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla gerçekleştirilen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, Tekirdağ’da bisiklet tutkunlarını sahilde buluşturdu. Yeşilay’ın Türkiye genelinde aynı anda organize ettiği bu bisiklet turunun Tekirdağ ayağı, Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında start aldı. Katılımcılar, yaklaşık 8 kilometrelik parkurda şehrin sokaklarında tur atarak başlangıç noktasına geri döndü.

Etkinlik sonrasında katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlik hakkında bilgi veren Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, sağlıklı bir toplumun oluşumunun temeli için bağımlılıkla mücadeleye devam ettiklerini vurguladı. “Bu tür etkinliklerle hem farkındalık oluşturuyor hem de halkımızı sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Yalova’da M.E. Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Çınarcık'ta kaybolan 37 yaşındaki M.E., ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerde bölgede uyuşturucu kullanımı belirlendi. M.E.'nin cesedi adli tıpa gönderildi.
Haberler

Mahalle ve köy muhtarlığı seçimleri yapıldı

405 yerleşim biriminde muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri halk oylamasıyla yapıldı. Oy verme işlemleri sona erdi ve sonuçların sayımına başlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.