“Sağlıklı Yaşam İçin Birlikte Pedal”

SAĞLIK TEMASIYLA BİR ARAYA GELİNDİ

“Sağlığın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla gerçekleştirilen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, Tekirdağ’da bisiklet tutkunlarını sahilde buluşturdu. Yeşilay’ın Türkiye genelinde aynı anda organize ettiği bu bisiklet turunun Tekirdağ ayağı, Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında start aldı. Katılımcılar, yaklaşık 8 kilometrelik parkurda şehrin sokaklarında tur atarak başlangıç noktasına geri döndü.

Etkinlik sonrasında katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Etkinlik hakkında bilgi veren Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, sağlıklı bir toplumun oluşumunun temeli için bağımlılıkla mücadeleye devam ettiklerini vurguladı. “Bu tür etkinliklerle hem farkındalık oluşturuyor hem de halkımızı sağlıklı yaşama teşvik ediyoruz” şeklinde konuştu.