Sağlıklı Yaşam İçin Eğitim Verildi

ETKİNLİKLERLE SAĞLIK FARKINDALIĞI ARTIRILDI

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü, ‘3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası’ kapsamında ‘Hareket Et, Doğru Beslen, Sağlıklı Yaşa’ temasıyla Sincan ilçesinde çeşitli stantlar kurarak vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Bu etkinlik, halkın sağlıklı yaşam konusundaki farkındalığını artırmak, sağlık hizmetlerine yaklaşımını iyileştirmek ve sağlıklı yaşam bilgilerini tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi.

ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETLERİ SUNULDU

Etkinlikte vatandaşlara, ücretsiz olarak karbonmonoksit ölçümü, şeker, boy-kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri, tansiyon ölçümü gibi sağlık taramaları yapıldı. Ayrıca, fizyoterapistler eşliğinde fiziksel aktivite uygulamaları gerçekleştirildi. Kanser taramaları hakkında bilgilendirmeler yapılarak, aile hekimliği ve çocuk sağlığı konularında danışmanlık hizmetleri sunuldu.

KONULARIN BAŞINDA HAREKET VE BESLENME GELİYOR

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, “Sadece hareket veya sadece doğru beslenmek değil, bunları kombine olarak yapmamız lazım. Doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmamız ve hayatımıza hareket katmamız gerekiyor. Bugünkü temayla da bunu öncelikli hale getirmiş olduk” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yarın Yenimahalle’de muhtarlarla birlikte sağlık hizmetlerini tanıtacakları bir etkinlik düzenleneceğini de belirtti. Kurtcebe, çocukların aracılığıyla yetişkinlere ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti. 365 gün boyunca Ankara’nın her yerinde bu tür eğitimlerin devam edeceğini hatırlatarak, “Önceliğimiz vatandaşımızın sağlığını korumak ve geliştirmek” dedi.