Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü Düzenlendi

HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİĞİ

Tekirdağ’da Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlıklı yaşam konusunda farkındalık yaratan bir yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, sahil dolgu alanında gerçekleştirildi ve katılımcılar Tekirdağ Yelken Kulübü önünde toplandı. Yürüyüş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından organize edildi ve Yeşilay, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile Tekirdağ Motorcular Grubu (TEMOG) gibi çeşitli gruplar da destek verdi. Motorcular, araçlarına bağladıkları mor balonlarla Barış ve Özgürlük Parkı’na doğru sürüş yaparken, vatandaşlar sahil boyunca yürüyüş gerçekleştirdi.

SAĞLIKLI YAŞAM KÜLTÜRÜ VURGUSU

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, “Yeşilay ailesi olarak yürüyüşe destek verdiklerini ve önemli olanın halkın sağlığı” olduğunu dile getirdi. Tekirdağ Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram ise, 3-9 Eylül tarihlerinde kutlanan Halk Sağlığı Haftası’nın il genelinde büyük bir coşkuyla kutlandığını belirtti. Bayram, etkinliklerinin sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik olduğunu vurguladı.

ETKİNLİK SONU HATIRA FOTOĞRAFI

Yürüyüş, sahil dolgu alanında çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Programa Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Halk Sağlığı Başkanı Hacı Bayram ve birçok vatandaş da katıldı.