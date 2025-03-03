Sağlıksız Ürün İçeren Markalar Açıklandı

SAĞLIKSIZ ÜRÜNLERİN TESPİTİ

Bakanlık, çeşitli markalara ait giyim, aksesuar ve boya ürünlerinin içeriklerinin sağlıksız olduğunu keşfetti. Bu durum, birçok tüketiciyi etkileyebilecek önemli bir konu haline geliyor. Yapılan incelemeler sonucunda, bu ürünlerin içinde insan sağlığını tehdit edebilecek unsurlar bulunduğu belirlendi.

ÜNLÜ MARKA DA LISTEDE YER ALDI

Söz konusu sağlıksız ürünler arasında dünya çapında tanınan bir markanın da bulunduğu dikkat çekiyor. Tüketici güvenliği adına atılan bu adımlar, vatandaşların daha sağlıklı ürünleri tercih etmelerini teşvik edecek. Bakanlık, bu gibi durumların önüne geçmek için harekete geçiyor ve gerektiği şekilde denetimlerini sürdürüyor.