Sağlıkta Hasta Hekim İlişkisi Kuralları Vardır

SAĞLIK SİSTEMİNDE HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ

Sağlık sisteminde hasta ve hekim arasındaki ilişkiyi düzenleyen çok sayıda yönetmelik, etik ilke ve hukuki düzenleme bulunmaktadır. Bu düzenlemelerin asıl amacı, doktorların mesleki özgürlüğünü korumakla beraber, hastaların sağlık hizmetine erişim hakkını güvence altına almaktır. Doktorların hasta seçme hakkı bulunuyor mu? Hasta seçme hakkı, bir hekimin kendi isteği doğrultusunda belirli hastaları kabul etmesi veya reddetmesi anlamına geliyor. Ancak bu durum kamu sağlığı ve insan hayatı açısından sınırlı bir çerçevede gerçekleşiyor. Özellikle acil servislerde, yoğun bakım ünitelerinde veya hayati tehlike arz eden durumlarda doktorun bir hastayı reddetmesi mümkün olmuyor.

KAMU SAĞLIĞI KAVRAMI

Türkiye’de sağlık hizmetleri Anayasa ile güvence altına alınmış durumda. Sağlık Bakanlığı ve Tabip Odaları tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde doktorların görev ve sorumlulukları açık bir şekilde tanımlanıyor. Acil durumlar veya kamuya ait sağlık kuruluşlarında görev yapan hekimler, hiçbir gerekçe ile hastayı geri çeviremiyor. Buna karşın özel sağlık kurumları ve serbest çalışan hekimlerde durum biraz farklı işliyor. Özel sektörde çalışan doktorlar, kendi çalışma ilkeleri doğrultusunda hasta kabul etme konusunda daha fazla serbestliğe sahip olabiliyor. Örneğin, doluluk, uzmanlık alanı dışındaki hastalıklar ya da önceki tedavi süreçlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle doktor hastayı kabul etmeyebiliyor. Ancak, bu reddetme hakkı hastanın sağlığını tehlikeye atmamalı ve acil durumlarla çelişmemelidir.

ETİK VE KAMU HİZMETİ İLKELERİ

Sağlık sisteminin temel ilkelerinden biri, acil yardım gerektiren durumlarda hastaların hiçbir şekilde reddedilmemesidir. Kalp krizi, trafik kazası, felç ya da ani hayati risk taşıyan hastalıklarda doktorların birincil sorumluluğu, hastanın hayatını kurtarmaktır. Bu durum, hekimlerin hasta seçme hakkını geçersiz kılar. Tıp etiği, hasta ve doktor arasındaki güvene dayalı ilişkiyi oluşturur. Hekimler, meslek yemini gereği hastalara zarar vermemek ve onları tedavi etmekle yükümlü duruyor. Hasta seçme hakkı ise etik açıdan tartışmalı bir konu. Çünkü bir doktor, kişisel tercihleri dolayısıyla hastayı reddettiğinde bu durum hastalar açısından mağduriyet yaratabiliyor. Bu nedenle hekimlerin kararları, mesleki etik ilkelerle uyumlu olmalıdır.

DÜNYA GENELİNDE DURUM

Dünya genelinde de doktorların hasta seçme hakkı belirli çerçevelerde bulunmaktadır. Örneğin, ABD ve Avrupa ülkelerinde özel muayenehanelerde doktorların hasta kabul etmeme hakkı bulunuyor. Fakat kamu sağlık sistemlerinde görev yapan hekimler, acil ve zorunlu durumlarda tüm hastaları tedavi etmek zorundadır. Bu prensip, evrensel sağlık hizmeti ilkeleriyle de örtüşmektedir. Eğer bir hasta doktor tarafından kabul edilmediğinde, ilk olarak gerekçeyi öğrenme hakkına sahip oluyor. Eğer reddetme sebebi geçerli değilse veya mağduriyet yaratan bir durum varsa, hasta hukuki yollara başvurabiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın hasta hakları birimleri ve kurulları, bu şikayetleri değerlendiriyor. Tabip Odaları ise hekimlerin meslek etiğine uygun hareket edip etmediğini görmek için denetleme hakkına sahiptir.

HASTA HAKLARI VE KAMU YARARI

Doktorların hasta seçme hakkı, tamamen serbest bir durum değildir. Kamu hastanelerinde ve acil durumlarda kesinlikle hasta reddi söz konusu olamaz. Ancak özel sektörde, belirli koşullar altında doktorlar, hasta kabul etmeme hakkına sahip olabiliyor. Bu süreçte hem hukuki düzenlemeler hem de etik ilkeler göz önünde bulunduruluyor. Sağlık hizmetlerinin esas amacı, hastaların mağduriyet yaşamaması ve toplum sağlığının korunmasıdır. Bu nedenle hasta ve doktor hakları arasındaki denge, bireysel ve toplumsal sağlık açısından oldukça önemli bir konu olarak öne çıkıyor.