Sağlıkta İnovasyon Ve Teknoloji Önemli

SAĞLIĞIN GELECEĞİ PANELİ DÜZENLENİYOR

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde ‘Sağlığın Geleceği: İnovasyon, Yapay Zeka ve Dijitalleşme’ başlıklı bir panel gerçekleştiriliyor. Panelde yer alan Sanofi Avrasya Bölge Başkanı Cem Öztürk, “Verinin hep birlikte paylaşılması ve analiz edilmesi inanılmaz şekilde önem kazandı. Öyle bir hale geldik ki artık bütün bu veri analizinde tek başımıza değil, bütün farklı şirketlerle beraber çalışarak bu veriyi kullanmaya çalışıyoruz” diye belirtiyor. Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyanın önemli siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini bir araya getiriyor. Zirve, ‘Değişen Küresel Gerçekler ve Gelecek 5.0’ temasıyla yapılıyor ve ana sponsorluğunu Rönesans Holding üstleniyor.

PANELİN MODERATÖRLÜĞÜ VE SPOBURLUĞU

UEZ 2025’in ikinci günündeki beşinci panelin konusu ‘Sağlığın Geleceği: İnovasyon, Yapay Zeka ve Dijitalleşme’ olurken, bu panelin sponsoru Sanofi oldu. Panelin moderatörlüğünü Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet N. Erten üstleniyor. Erten, “Birçoğumuz arabasının ekranında servis yazısını gördüğünde arabamızı servise götürüyoruz, kontrollerini yapıyoruz. Ama vücudumuzdan gelen bir sesle çoğu zaman umursamıyoruz. Emaneti iyi kullanmadığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullanarak, panelde önemli tespitlerin yapılacağını belirtiyor.

TEKNOLOJİNİN ROLÜ VE HEDEFLERİ

Cem Öztürk, teknoloji hakkında, “Teknoloji bizim için sadece bir araç olmaktan çıktı. Kullanmadığımız zaman onsuz yapamadığımız bir hale dönüştü. Biz de ilaç sektöründe teknoloji kullanmadan artık hiçbir yere gidemez olduk” diyor. Ayrıca, “Sanofi, dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden biri ve bu yıl teknolojiyi, yapay zekayı en iyi kullanan ilaç şirketi olacağız şeklinde bir hedef koyduk” şeklinde belirtiyor. Bir ilaç keşfinin 2 milyar Euro ile 20 milyar Euro arasında bir bütçe gerektirdiğini kaydeden Öztürk, “İşin ucunda insan hayatı var. İnsan hayatını iyileştirme var” diye ekliyor.

İLAÇ GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMA YÖNTEMLERİ

Cem Öztürk, ilaç gelişimini hızlandıracak çalışmalara dikkat çekiyor ve sözlerine, “Hepimiz bilimin mucizelerinin peşinden koşuyoruz. İlaç gelişimini hem hızlandırmak, hem de daha ucuz hale getirmek için verinin paylaşılması ve analizi önemli hale geldi” diyerek devam ediyor. “Artık bu veri analizinde tek başımıza değil, farklı şirketlerle beraber çalışarak ilaç gelişimini 1-2 yılda gerçekleştirmeye çalışıyoruz” diye vurguluyor.

İNOVASYONUN GEREKLİLİĞİ

Panelde konuşan Ben Legg, sağlıkta inovasyon yapmanın iki büyük nedeni olduğunu belirtiyor: “Birincisi finansal sebepler, ikincisi insani sebepler.” Legg, “Sağlık harcamaları her yıl artıyor ve bu durum bazı ülkelerin ekonomik iflasına yol açabilir. İnovasyon bu sorunu çözebilecek en güçlü araçlardan biridir” diyor.

İNSAN ODakLI İNOVASYON VURGUSU

Fransa eski Sağlık Bakanı Dr. Nora Berra, inovasyonun “ancak insan hayatına hizmet ettiği sürece gerçek bir inovasyon” olduğunu ifade ediyor. Berra, Avrupa Birliği’nin ‘E-sağlık dijital altyapısı’ oluşturduğunu, ancak bu uygulamanın tüm Avrupa ülkelerinde henüz devreye girmediğini belirtiyor. Son olarak, adil bir sağlık sistemi için ne yapılması gerektiği konusunda, “İhtiyaca dayalı teknolojiye geçmeliyiz” diyerek önerilerde bulunuyor.

ÖNLEYİCİ SAĞLIĞA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR

King’s College London ve KTH Royal Institute of Technology Sistem Biyolojisi Profesörü Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, tedavi odaklı sistemden çıkarak önleyici sağlık sistemlerine odaklanılması gerektiğinin altını çiziyor. “Tedavi odaklı sistemden çıkıp, önleyici sağlık sistemlerine yönelmeliyiz” diyor. Mardinoğlu, sağlık sisteminde dijitalleşme olmadan veri kullanımının mümkün olamayacağına dikkat çekiyor ve inovatif yaklaşımlara olan ihtiyacı vurguluyor.