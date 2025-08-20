Sagopa Kajmer, Festivale Renk Katıyor

SAGOPA KAJMER’DEN UNUTULMAZ BİR GECEDİ

Erzurum Kültür Yolu Festivali etkinlikleri çerçevesinde sahne alan ünlü rap sanatçısı Sagopa Kajmer, hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda düzenlenen konserde on binlerce dinleyiciye seslenen Sagopa Kajmer, etkinlik boyunca büyük bir coşkuyla sahne aldı.

SEVİLEN ŞARKILAR HAYRANLARLA BULUŞTU

Popüler rapçi, “Affetmem”, “Sorun Var”, “Neyse” ve “Bir Kulaç Daha Atsam Karadayım” gibi geçmişten bugüne kadar en sevilen eserlerini Erzurumlularla birlikte seslendirdi. Sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken Sagopa Kajmer, “Kültür Yolu Festivali’nde sahnede olmak harika ve heyecanlı” dedi.