Sagra Yeni Fabrikası İle Güçlenecek

YENİ FABRİKA YATIRIMI DUYURULDU

OYAK bünyesindeki Sagra, Fatsa Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni bir fabrika kuracağını duyurdu. Bu yatırımla Sagra’nın üretim kapasitesi üç katına çıkacak, ihracatı ise beş kat artacak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, bu yatırımlarla bölgesel üretimin gücünü sürdürülebilirlik vizyonuyla geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti ve “Yerli üretimle büyüyen güçlü markalar, Türkiye’nin ekonomik geleceğinin temeli” ifadesini kullandı. Ordu’da kurulan yeni fabrika, inovasyon odaklı bir üretim kültürü oluşturma ve küresel pazarda etkin olma amacı taşıyor. 2021 yılında OYAK’a katılan Sagra, dünya çapında bir marka olma hedefi doğrultusunda ikinci fabrikasını kurulacak.

ENDÜSTRİ 4.0 STANDARTLARINDA ÜRETİM

Yeni fabrika, 85 bin metrekarelik kapalı alanda inşa edilerek Endüstri 4.0 standartlarına uygun şekilde otomasyonla entegre edilecek. Fabrikanın 18 ay içinde kademeli olarak faaliyete geçmesi planlanıyor. OYAK Genel Müdürü Erdem, Ordu’daki bu yeni yatırımın OYAK’ın uzun vadeli değer üretme anlayışının bir yansıması olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Sürdürülebilirlik, teknoloji ve verimlilik ekseninde biz yerli markaların küresel alanda etkin olmasını amaçlıyoruz” dedi. Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal dönüşümünü destekleyen stratejiler geliştirdiklerini vurguladı.

KÜRESEL PAZARDA REKABET HEDEFİ

Erdem, yeni fabrikanın mevcut üretim kapasitesinin sınırlarına ulaştığını belirterek, artan talep doğrultusunda bir yatırımın gereklilik haline geldiğini dile getirdi. Yeni tesis, fındık bazlı katma değerli ürünlerin geliştirileceği bir merkez haline gelecek. Sagra’nın ihracat hedeflerinin beş kat artırılması ve Türkiye’yi çikolata alanında küresel bir oyuncu haline getirmek amacı taşıdığı ifade edildi.

TAM OTOMASYON VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Yeni fabrikanın çikolata üretiminde en son teknolojileri kullanacağı belirtildi. Tesis, Endüstri 4.0 şemsiyesi altında inşa edilerek otomasyon sistemleriyle donatılacak. Fabrika, enerji ihtiyacını karşılamak için Uşak’ta kurulacak güneş enerjisi santralinden faydalanacak. Erdem, “Sürdürülebilir üretim hedefimize büyük katkı sağlayacak bu santral, çevre dostu bir üretim anlayışını destekleyecek” dedi.

BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI

Erdem, yeni fabrikanın sadece bir sanayi yatırımı olmadığını, aynı zamanda bölgenin tarımsal potansiyelini sanayiyle birleştiren stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Sagra’nın yıllık 5 bin ton fındık kullanımını, yeni yatırımla 20 bin ton seviyesine çıkarmayı planladığını ifade etti. Bu artışın yerel üreticiler için de büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Aynı zamanda, pandemi sonrası büyük şehirlerden Anadolu’ya dönüş eğilimlerini destekleyecek insan kaynakları yatırımları yapacaklarını kaydetti.

İSTİHDAM ARTIRACAK YATIRIMLAR

Fabrikanın mavi yaka istihdamını yüzde 50 artıracağı, ilerleyen dönemde beyaz yaka pozisyonlardaki büyümenin de iş gücünü artıracağı öngörülüyor. Erdem, “Bu dönüşüm Ordu ve Sagra’nın örneği olacak” şeklinde konuştu.