Sahada Güçlü Diyalog Kurulmalı

ETKİLİ DİYALOGUN ÖNEMİ

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kamu ve özel sektör arasında güçlü bir diyalog oluşturmanın gerekliliğine vurgu yaparak, “Sahadaki güncel gelişmeleri ve reel sektörün yaşadığı sıkıntıları doğrudan muhataplarıyla paylaşmaya büyük önem ve özen gösteriyoruz” şeklinde ifade etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bir heyet ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i ayrı ayrı ziyaret etti. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlık yaptığı heyette, Salih Zeki Murzioğlu da yer aldı.

VERİMLİ GÖRÜŞMELER

Salih Zeki Murzioğlu, TOBB Başkanlık Divanı ve Konsey Başkanları ile gerçekleştirilen toplantıların verimli geçtiğine dikkat çekti. İş dünyasının karşılaştığı temel ekonomik sorunların, sektörel beklentilerin ve sahadan gelen geri bildirimlerin TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e doğrudan aktarıldığını bildirdi.

GÜÇLÜ İLETİŞİM VURGUSU

Murzioğlu, kamu ile özel sektör arasında güçlü bir iletişim kurulmasının önemini yineleyerek, “TOBB Başkanımız, her zaman iş dünyasının nabzını tutan, çözüm odaklı bir yapıya sahip. Sahadaki güncel gelişmeleri ve reel sektörün yaşadığı sıkıntıları doğrudan muhataplarıyla paylaşmaya büyük önem ve özen gösteriyor. Bu tür doğrudan temasların kamu ve özel sektör arasında güçlü bir diyalog zemini oluşturmasına önemli katkı sağladığına inanıyoruz. Bu vesileyle, bizleri dinleyerek yapıcı bir diyalog ortamı sağlayan Sayın Cevdet Yılmaz ve Sayın Mehmet Şimşek’e teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

SAMSUN’DAN GÜÇLÜ BİR MESAJ

Murzioğlu’nun açıklamaları, iş dünyasında kamu-özel sektör ilişkilerinin güçlendirilmesi gerekliliğini öne çıkarırken, aynı zamanda Samsun’un ticaret ve sanayi alanındaki önemini de vurguluyor. Bu tür diyalogların devam etmesi, ekonomik sıkıntıların aşılmasında ve iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanmasında kritik bir rol oynuyor.