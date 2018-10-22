Sahada hayatını kaybetti

Kırklareli birinci Amatör Ligi B grubu takımlarından olan Pehlivanköyspor’da büyük bir üzüntü yaşandı. Takım kaptanı Gürkan Binli, maç sırasında kalp krizi geçirdi.

Pehlivanköy Pavli sahasında oynanan Pehlivanköyspor-Çiftlikköy karşılaşmasının 10’uncu dakikasında takım kaptanı Gürkan Binli, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Hemen hastaneye kaldırılan Binli, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gürkan Binli, 1995 yılında Çerkezköyspor ile başladığı profesyonel futbolculuk kariyerinde Edirnespor, Pendikspor, Lüleburgazspor gibi kulüplerde futbol oynadıktan sonra 10 yıl önce amatörlüğe döndü.

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