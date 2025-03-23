Sahada Sürpriz Evlilik Teklifi Yapıldı

UNUTULMAZ BİR ANI

Türkiye Hentbol Erkekler 1. Ligi’nde gerçekleşen Sivas Gençlik Spor Kulübü ile Giresun spor maçı, sadece spor heyecanıyla değil, aynı zamanda unutulmaz bir sürprizle de hafızalarda yer etti. Sivas Gençlik Spor Kulübü’nün yardımcı antrenörü Kürşat Eryıldız, basketbol antrenörü Yaren Kuzucu’ya sahada evlilik teklifi yaptı. Lise döneminde tanışıp tam 10 yıldır birlikte olan çift, aynı okuldan mezun oldu. Eryıldız, üç gün sonra doğum günü kutlanacak sevgilisi için özel bir sürpriz hazırlamak amacıyla maç öncesinde plan yaptı.

SAHA ORTASINDA YAPILAN TEKLİF

Yardımcı antrenör Eryıldız, Yaren Kuzucu’yu sahada aniden çağırarak pankart, çiçek ve yüzük ile birlikte sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Tribünlerden gelen alkış ve ıslıklar, bu özel anı daha da anlamlı hale getirdi ve spor salonunda duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Kürşat Eryıldız, “Hentbol antrenörüyüm ve Sivas Gençlik Spor Kulübü bünyesinde yardımcı antrenörlük yapıyorum. 10 yıllık bir ilişkimiz var. Bu geleneği bozmak istemedim ve sahadan devam edip bir yuva kurmayı düşündüm” şeklinde bir açıklama yaptı.

DUYGUSAL ANLARIN YAŞANDIĞI HEDİYE

Eryıldız’ın sürpriz teklifi karşısında hayretini gizleyemeyen Yaren Kuzucu, “Basketbol antrenörüyüm ve geçen yıl birlikte işe başladık. Böyle bir şey beklemiyordum, çok heyecanlıyım. 10 yıldır görüşüyoruz ve bu an benim için çok anlamlı. Bu şekilde gerçekleşmesi benim için büyük bir sürpriz oldu” ifadelerini kullandı. Süpriz teklif karşısında duygulanan Kuzucu, “Hiç beklemediğim bir ortamda olduğu için daha fazla heyecanlandım” şeklinde düşündüğünü belirtti.